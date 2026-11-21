El horóscopo chino de este sábado 21 de noviembre de 2026 está marcado por la energía de Tierra yin, una combinación que invita a organizar, ordenar y avanzar con tranquilidad. Según el calendario astrológico chino difundido por Ludovica Squirru, el animal que rige la jornada es el Chancho, mientras que el número Ki diario es el 7.

Se trata de un día que, desde la interpretación de la astrología oriental, favorece determinadas actividades vinculadas con la renovación personal, los cambios de etapa y los viajes. Sin embargo, también presenta algunas advertencias para quienes estén pensando en tomar decisiones importantes.

Horóscopo chino: cuáles son los signos favorecidos este sábado 21 de noviembre

De acuerdo con las afinidades del calendario chino para esta jornada, seis animales encuentran una energía de concordia con el Chancho.

Los signos que presentan mayor afinidad son:

Búfalo: una jornada propicia para organizar asuntos pendientes y recuperar el equilibrio.

una jornada propicia para organizar asuntos pendientes y recuperar el equilibrio. Tigre: buen momento para avanzar con proyectos personales y aprovechar nuevas oportunidades.

buen momento para avanzar con proyectos personales y aprovechar nuevas oportunidades. Conejo: la energía favorece la armonía, la tranquilidad y los vínculos cercanos.

la energía favorece la armonía, la tranquilidad y los vínculos cercanos. Dragón: un día para ordenar prioridades y preparar los próximos pasos.

un día para ordenar prioridades y preparar los próximos pasos. Cabra: momento favorable para realizar cambios en el hogar y disfrutar de actividades personales.

momento favorable para realizar cambios en el hogar y disfrutar de actividades personales. Perro: una jornada que invita a resolver pendientes y fortalecer relaciones.

Estas interpretaciones son orientativas y forman parte de las creencias tradicionales de la astrología china.

Horóscopo chino: qué signo está en choque este sábado 21 de noviembre

El signo que aparece en choque es la Serpiente. Según la tradición astrológica oriental, esta combinación puede representar una jornada de mayores desafíos o desacuerdos.

Para quienes nacieron bajo este animal, la recomendación simbólica es actuar con prudencia, evitar discusiones innecesarias y no apresurarse en decisiones importantes.

Qué conviene hacer este sábado 21 de noviembre, según el horóscopo chino

El consejo diario del calendario chino destaca tres actividades especialmente favorables:

Limpiar la casa: ordenar los ambientes y desprenderse de objetos innecesarios puede representar simbólicamente una renovación de energía.

ordenar los ambientes y desprenderse de objetos innecesarios puede representar simbólicamente una renovación de energía. Graduarse: la jornada se considera auspiciosa para celebrar logros académicos y cerrar etapas de aprendizaje.

la jornada se considera auspiciosa para celebrar logros académicos y cerrar etapas de aprendizaje. Viajar: es un día señalado como favorable para realizar desplazamientos, iniciar recorridos o disfrutar de nuevas experiencias.

Qué actividades conviene evitar este sábado 21 de noviembre

El calendario también identifica tres actividades que no resultan favorables desde la perspectiva de la astrología china:

Inauguraciones: se recomienda postergar simbólicamente la apertura de negocios o el comienzo de grandes emprendimientos.

se recomienda postergar simbólicamente la apertura de negocios o el comienzo de grandes emprendimientos. Cavar: los movimientos de tierra y determinadas tareas de excavación aparecen entre las actividades desaconsejadas.

los movimientos de tierra y determinadas tareas de excavación aparecen entre las actividades desaconsejadas. Casarse: la jornada no está considerada auspiciosa para celebrar matrimonios dentro de esta tradición.

La energía de Tierra yin y el número Ki 7: qué significan

La Tierra yin se relaciona simbólicamente con la estabilidad, la paciencia, el cuidado y la necesidad de construir bases sólidas. Es una energía asociada con los procesos que requieren dedicación y constancia.

Por su parte, el número Ki 7 está vinculado en la astrología oriental con la comunicación, el disfrute, la sociabilidad y la búsqueda de armonía.

En conjunto, estas referencias proponen un sábado para ordenar la casa, disfrutar de los vínculos y cerrar asuntos pendientes, sin apresurar decisiones que puedan tener consecuencias a largo plazo.

Las recomendaciones pertenecen al ámbito de la astrología y las tradiciones culturales chinas, por lo que no constituyen predicciones científicas.