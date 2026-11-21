La largada de los 130 K de la UTMB en Bariloche se vivió la noche del viernes en el Centro Cívico. Foto: gentileza Municipalidad de Bariloche

Con luces, música y mucho entusiasmo se largó la noche de este viernes la prueba Tronador, el circuito más largo y desafiante de la Patagonia Bariloche by UTMB que reúne más de 4.000 corredores de todo el mundo.

La largada fue una verdadera fiesta con cientos de personas que acompañaron a los atletas, entre los que estuvo el intendente de Bariloche, Walter Cortés.

El circuito recorrerá los cerros Pontoneros, Catedral, Otto y Bella Vista; los orillas del lago Gutiérrez; y Colonia Suiza con un desnivel positivo de más de 6.500 metros y unos 258 corredores en competencia, según la inscripción previa.

Largada de la prueba 130 K de la UTMB en Bariloche. Foto: gentileza

Los corredores de los 130 K comenzarán a llegar a la meta el domingo por la mañana, según las estimaciones de la organización para lo cual se prevé un momento de mucha alegría y entusiasmo en el Centro Cívico nuevamente.

Se estiman 33 horas aproximadamente para que los primeros atletas regresen al centro de la ciudad donde concluyen cada una de las seis pruebas que se realizan en este evento que comenzó el jueves y ya tiene sus primeros podios.

Desde las 21, los corredores comenzaron a dejar atrás la plaza entre aplausos y palabras de aliento. Las linternas frontales encendidas, la música y los abrazos previos a la partida le dieron un marco muy especial a una prueba que exige una enorme preparación física y mental.

También este sábado ya están en carrera los atletas de los circuitos Frey y Cerro Lindo.