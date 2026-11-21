Un sismo de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió este viernes la región central de Perú, teniendo como epicentro la zona de Junín y alcanzando a percibirse en territorios vecinos de Ecuador y Colombia.

Fuerte sismo en Perú: qué dijeron las autoridades sobre el alcance

Según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento sísmico se produjo a las 19:09 hora local (00:09 GMT del sábado), ubicándose a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín y registrando una profundidad de 127 kilómetros. A raíz de la magnitud y el alcance del fenómeno, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó de manera oficial cualquier alerta o posibilidad de tsunami en el litoral peruano.

De acuerdo con los reportes publicados por medios peruanos, el balance preliminar entregado por las autoridades contabiliza un total de 39 viviendas afectadas y una persona herida.

La Municipalidad de Lima informó que se trata de una joven que sufrió lesiones tras el desprendimiento de un fragmento de concreto en la vía pública y debió ser trasladada al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica. Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, señaló que los equipos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ya se encuentran desplegados en las áreas afectadas para relevar los daños, aclarando que las consecuencias generales no revisten gravedad.

El temblor tuvo una amplia percepción en las regiones de Lima, Huánuco y Callao, además de extenderse hacia Quito, en Ecuador -donde se reportaron movimientos leves en las estructuras de mayor altura-, y sectores de Colombia. En cuanto a la infraestructura vial, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó un derrumbe sobre la Carretera Central a la altura de Tomayquichua, en el distrito de Ambo (Huánuco), lo que provocó la interrupción temporal del tránsito. Asimismo, en el circuito de la Costa Verde se registraron caídas de piedras y tierra desde los acantilados hacia la calzada, obligando a detener la circulación de vehículos.

Ante el episodio, el Ministerio del Ambiente peruano emitió un comunicado solicitando calma a la ciudadanía y recordando que el Centro Sismológico Nacional mantiene el monitoreo constante sobre la región, la cual forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica que abarca las costas del continente americano.