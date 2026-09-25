Horóscopo chino de Ludovica Squirru: qué recomienda para este viernes 25 de septiembre

El horóscopo chino marca una jornada bajo la energía del Tigre y con Agua yang como elemento dominante. Cuáles son las recomendaciones para aprovechar el día y qué actividades conviene evitar.

Este viernes 25 de septiembre de 2026, el calendario del horóscopo chino presenta una combinación particular: Agua yang como energía del día, Tigre como signo dominante y Ki diario 1.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por Ludovica Squirru, la jornada puede aprovecharse especialmente para determinadas actividades vinculadas con la casa, las reformas y las tareas prácticas, mientras que otras decisiones importantes sería mejor postergarlas.

Horóscopo chino: la energía de este viernes 25

El Tigre es el animal que domina la jornada. Dentro de la astrología china suele asociarse con la iniciativa, el movimiento, el coraje y la necesidad de avanzar, aunque esa intensidad también invita a evitar las decisiones demasiado impulsivas.

La energía correspondiente al día es Agua yang, mientras que el Ki diario es 1.

Según la información compartida por Ludovica Squirru, el Mono aparece como el signo en choque durante esta jornada.

En tanto, entre las concordias y afinidades del día aparecen:

Conejo

Caballo

Cabra

Perro

Chancho

Qué recomienda Ludovica Squirru hacer este viernes

Las recomendaciones para este 25 de septiembre están especialmente relacionadas con poner orden y realizar trabajos concretos en el hogar.

Es un buen día para limpiar la casa, demoler, cimentar, cavar o instalar puertas. Por eso, quienes tengan pendientes pequeñas reformas, arreglos o una limpieza profunda pueden encontrar una jornada favorable para ponerse en acción.

Por el contrario, la recomendación es evitar mudanzas, casamientos y visitas al médico, siempre que se trate de cuestiones que puedan programarse y no de una necesidad de salud urgente.

También se aconseja no elegir esta jornada para orar o decretar, cambiar de lugar la cama o realizar una inauguración.

Así, la propuesta del horóscopo chino para este viernes pasa por concentrar la energía en ordenar, limpiar y transformar espacios, dejando para otro momento aquellas decisiones que impliquen cambios personales importantes.