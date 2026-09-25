Carta astral de hoy, viernes 25 de septiembre de 2026: la Luna en Piscis anticipa un día de emociones intensas

La carta astral de este viernes 25 de septiembre llega con el Sol en Libra y la Luna en Piscis. La sensibilidad, los vínculos y la necesidad de encontrar respuestas internas ganan protagonismo en la previa de la Luna llena.

El cielo de este viernes 25 de septiembre de 2026 combina dos energías muy diferentes. Por un lado, el Sol transita Libra, signo relacionado en astrología con el equilibrio, los acuerdos y los vínculos. Por otro, la Luna atraviesa Piscis, aportando una mirada mucho más emocional e intuitiva.

A esto se suma un aspecto especialmente fuerte: el Sol en Libra se encuentra en oposición con Neptuno retrógrado en Aries, mientras mantiene un trígono con Plutón en Acuario.

La combinación podría sentirse como una invitación a no apresurarse a sacar conclusiones. Lo que parece evidente a primera vista puede necesitar una segunda lectura.

Carta astral de hoy: qué significa la Luna en Piscis

La Luna en Piscis suele asociarse con sensibilidad, imaginación, recuerdos e intuición. Este viernes puede haber mayor predisposición a registrar pequeños gestos, palabras o situaciones que habitualmente pasan inadvertidas.

Además, la Luna está en fase gibosa creciente, muy cerca de completar su ciclo hacia la Luna llena.

Por eso, desde una interpretación astrológica, es un día interesante para cerrar asuntos pendientes, escuchar las propias emociones y evitar decisiones tomadas únicamente por impulso.

Los movimientos planetarios que marcan este viernes

Además del Sol en Libra y la Luna en Piscis, Mercurio también está en Libra, mientras Venus transita Escorpio, Marte está en los últimos grados de Cáncer y Júpiter continúa en Leo. Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se encuentran retrógrados.

En términos astrológicos, el escenario mezcla diplomacia y sensibilidad con emociones profundas. Venus en Escorpio puede llevar los vínculos hacia terrenos más intensos, mientras Mercurio en Libra favorece la búsqueda de acuerdos.

Carta astral de hoy, signo por signo

Aries: bajá un poco el ritmo. Antes de responder o tomar una decisión importante, observá qué está pasando realmente.

Tauro: una conversación con alguien cercano puede ayudarte a ordenar una preocupación. Buen día para escuchar otras miradas.

Géminis: pueden aparecer definiciones relacionadas con el trabajo o un proyecto. No prometas más de lo que realmente podés cumplir.

Cáncer: la Luna en Piscis puede potenciar tu costado intuitivo. Prestá atención a una idea que aparece casi de manera inesperada.

Leo: asuntos económicos o compartidos podrían reclamar atención. Revisar números antes de avanzar puede evitar complicaciones.

Virgo: los vínculos ocupan el centro de la escena. Una conversación pendiente puede abrir una nueva etapa si evitás querer controlar el resultado.

Libra: con el Sol y Mercurio en tu signo, comienza un período de mayor protagonismo. Sin embargo, hoy conviene separar deseos de realidades antes de decidir.

Escorpio: Venus en tu signo aumenta el magnetismo y pone el foco en lo afectivo. Algo que parecía dormido podría volver a despertar interés.

Sagitario: la energía pisciana dirige la mirada hacia el hogar y las emociones. Puede ser un viernes para ordenar cuestiones familiares antes de lanzarte hacia algo nuevo.

Capricornio: conversaciones, mensajes y noticias cobran importancia. Una información que llega durante el día podría modificar tu perspectiva.

Acuario: atención al dinero y a los gastos impulsivos. También puede aparecer una idea interesante para mejorar tus ingresos o aprovechar mejor tus recursos.

Piscis: con la Luna recorriendo tu signo, las emociones están amplificadas. Confiá en tu percepción, pero dejá las decisiones definitivas para cuando tengas todos los datos.