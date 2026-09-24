Horóscopo de la semana que viene: qué se renueva para cada signo con la llegada de la primavera

La última semana de septiembre llega con energía de renovación y ganas de dejar atrás aquello que ya cumplió su ciclo. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, cada signo tendrá una oportunidad diferente para hacer cambios en el amor, el trabajo, el dinero o los vínculos personales.

La primavera ya comenzó y, con ella, aparece esa sensación de que es momento de mover lo que estaba quieto, ordenar prioridades y animarse a empezar de nuevo. La semana que viene será especialmente propicia para revisar decisiones y observar qué aspectos de la vida necesitan una renovación.

Con el Sol transitando Libra, los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio ocupan un lugar central. Pero cada signo vivirá este impulso de una manera diferente.

Aries: renovar los vínculos

La semana que viene invita a Aries a mirar con otros ojos sus relaciones. Será tiempo de hablar, negociar y dejar de sostener discusiones que no conducen a ninguna parte.

En el amor, una conversación puede marcar un antes y un después. En el trabajo, convendrá escuchar otras opiniones antes de tomar una decisión. Lo que se renueva: la manera de relacionarse con los demás.

Tauro: cambiar hábitos que ya no funcionan

Tauro tendrá la oportunidad de reorganizar su rutina. Horarios, responsabilidades y pequeños hábitos cotidianos podrían necesitar algunos ajustes.

También será una buena semana para recuperar actividades postergadas y prestar mayor atención al descanso. Lo que se renueva: la relación con el tiempo y el bienestar personal.

Géminis: recuperar las ganas

Después de semanas con la cabeza puesta en obligaciones, Géminis puede reencontrarse con algo que realmente disfruta. Creatividad, salidas, encuentros y nuevos intereses toman protagonismo.

En el amor también puede haber novedades, especialmente para quienes están solteros. Lo que se renueva: la capacidad de entusiasmarse.

Cáncer: movimientos en el hogar

La energía estará puesta en la casa, la familia y los asuntos personales. Cáncer podría sentir ganas de ordenar, redecorar, cambiar cosas de lugar o resolver una situación familiar pendiente.

También será una semana para preguntarse dónde y con quién se siente realmente cómodo. Lo que se renueva: el espacio emocional y familiar.

Leo: una conversación abre una puerta

Para Leo, las palabras tendrán más peso de lo habitual. Una charla, un mensaje o una noticia podría modificar la manera en que venía pensando una situación.

Será una buena semana para presentar ideas, hacer contactos o retomar conversaciones. Lo que se renueva: la comunicación y la forma de expresar lo que quiere.

Virgo: nuevas prioridades con el dinero

Después de una temporada muy enfocada en sí mismo, Virgo empieza a mirar hacia sus recursos, sus gastos y aquello que realmente considera valioso.

Puede aparecer la necesidad de reorganizar cuentas o tomar una decisión económica. Lo que se renueva: la manera de administrar recursos y valorar el propio trabajo.

Libra: comienza un nuevo ciclo

Con el Sol recorriendo su signo, Libra será uno de los grandes protagonistas de la semana. Es momento de pensar qué quiere para los próximos meses y animarse a ocupar un lugar más central en su propia vida.

Cambios de imagen, nuevos proyectos y decisiones personales estarán favorecidos. Lo que se renueva: la identidad y los objetivos personales.

Escorpio: dejar atrás para avanzar

Escorpio necesitará bajar el ritmo y mirar hacia adentro. No todo cambio necesita ser visible inmediatamente: algunos comienzan cuando se decide cerrar definitivamente una etapa.

La semana puede traer claridad sobre una relación o situación que venía generando desgaste. Lo que se renueva: la capacidad de soltar.

Sagitario: nuevos proyectos y personas

La vida social se activa para Sagitario. Una invitación, un contacto o una conversación con amigos puede terminar abriendo una oportunidad inesperada.

También será un buen momento para recuperar un proyecto que había quedado postergado. Lo que se renueva: los planes de futuro.

Capricornio: cambios en el trabajo

La atención de Capricornio estará especialmente puesta en la vida profesional y los objetivos a largo plazo. Puede aparecer una responsabilidad diferente, una propuesta o la necesidad de redefinir hacia dónde quiere avanzar.

La clave será evitar hacer las cosas únicamente por obligación. Lo que se renueva: la ambición y el rumbo profesional.

Acuario: ampliar horizontes

Acuario tendrá ganas de salir de lo conocido. Estudios, viajes, proyectos nuevos o simplemente una manera diferente de pensar pueden convertirse en motores de cambio.

Una idea que parecía demasiado arriesgada podría comenzar a resultar posible. Lo que se renueva: la mirada sobre el futuro.

Piscis: una transformación más profunda

Para Piscis, la renovación será menos visible pero más intensa. La semana invita a revisar emociones, vínculos y asuntos económicos compartidos.

Puede ser momento de poner límites, cerrar una deuda emocional o dejar de cargar con problemas ajenos. Lo que se renueva: la forma de vincularse con aquello que cuesta dejar atrás.

La primavera trae una energía asociada simbólicamente con los comienzos, el movimiento y la transformación. Para todos los signos, la última semana de septiembre puede ser una oportunidad para identificar qué necesita aire nuevo y dar, aunque sea, un primer paso.