Horóscopo chino hoy martes 17: Ludovica Squirru anticipa cambios y decisiones clave
La reconocida astróloga Ludovica Squirru anticipa una jornada intensa con el Tigre como protagonista. Qué hacer, qué evitar y cómo aprovechar la energía del día según el horóscopo chino.
El horóscopo chino de hoy, martes 17, llega con una energía marcada por el Metal Yang, un elemento que potencia la acción, la toma de decisiones y los cambios concretos. Según las interpretaciones basadas en las enseñanzas de Ludovica Squirru, se trata de una jornada clave para avanzar, ordenar y cerrar etapas.
Con el Tigre como signo del día, la energía invita a salir de la quietud, asumir riesgos medidos y encarar decisiones que venían postergadas.
Energía del día: Metal Yang y Ki 6, impulso para avanzar
El Metal Yang, combinado con el Ki diario 6, genera un escenario ideal para actuar con firmeza, claridad y estrategia. Es un día en el que las decisiones prácticas toman protagonismo, especialmente en temas laborales, económicos y del hogar.
Esta energía favorece todo lo que implique estructura, organización y resolución.
Signo del día: Tigre, fuerza y determinación
El Tigre lidera la jornada con una energía poderosa, asociada al coraje, la intuición y la acción. Es un signo que no teme avanzar, por lo que su influencia impulsa a tomar el control de situaciones estancadas.
Los signos con mejor energía hoy
Según el horóscopo chino, estos signos estarán en sintonía con la vibración del día:
- Conejo
- Caballo
- Cabra
- Perro
- Chancho
Para ellos, será una jornada favorable para acuerdos, decisiones importantes y vínculos.
Signo en alerta: Mono
El Mono presenta un choque energético en este martes 17. Puede atravesar tensiones, confusiones o dificultades para avanzar, por lo que se recomienda evitar discusiones y postergar decisiones importantes.
Qué hacer hoy, según Ludovica Squirru
La energía del día es ideal para:
- Cambiar de lugar la cama (activar la energía del hogar)
- Demoler o reorganizar espacios
- Decorar y renovar ambientes
- Cementar o iniciar construcciones
- Firmar contratos
- Hacer negocios
- Sembrar proyectos
Qué evitar este martes 17
Para no ir en contra de la energía del Metal Yang, se aconseja evitar:
- Casarse
- Hacer servicio social
- Viajar
- Mudarse
- Instalar puertas
Clave del día: actuar con decisión, pero sin impulsividad
El mensaje central de este martes 17, según el enfoque de Ludovica Squirru, es claro: es momento de avanzar, pero con estrategia. La energía está disponible para concretar, ordenar y transformar, siempre que se eviten decisiones apresuradas en temas sensibles.
El Metal Yang corta lo innecesario y abre camino a lo nuevo. La clave será saber hacia dónde dirigir esa fuerza.
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