Última semana de Mercurio retrógrado: qué significa y qué decisiones conviene evitar antes de que termine
Mercurio retrógrado está llegando a su fin y esta semana será la última de este fenómeno astrológico que suele generar confusión, replanteos y cambios inesperados. Qué significa esta etapa final y cómo aprovecharla antes de que el planeta vuelva a su movimiento directo.
Durante las últimas semanas, Mercurio retrógrado volvió a ser uno de los temas más buscados en astrología. Este fenómeno, que comenzó a fines de febrero, entró ahora en su etapa final, un período que muchos astrólogos consideran clave para cerrar temas pendientes antes de que la energía cambie.
Según la astrología, la última semana de Mercurio retrógrado suele traer revelaciones, conversaciones importantes y decisiones que habían quedado en pausa.
Qué es Mercurio retrógrado y por qué genera tanta atención
Mercurio es el planeta que en astrología se asocia con la comunicación, los viajes, los acuerdos y la tecnología.
Cuando entra en fase retrógrada —un fenómeno astronómico que hace parecer que el planeta se mueve hacia atrás— muchas personas sienten que aparecen situaciones como:
- malentendidos en conversaciones
- retrasos en proyectos o viajes
- fallas tecnológicas
- encuentros inesperados con personas del pasado
Por eso, Mercurio retrógrado suele interpretarse como un momento para revisar, reflexionar y reorganizar decisiones.
Por qué esta última semana es tan importante
En astrología se cree que los últimos días de Mercurio retrógrado funcionan como una etapa de cierre.
Es el momento en el que muchas situaciones que estaban trabadas comienzan a aclararse. Conversaciones pendientes, decisiones laborales o temas emocionales pueden encontrar una resolución durante estos días.
También es frecuente que aparezcan noticias inesperadas o cambios de último momento, algo que forma parte de la energía del final del tránsito.
Qué conviene evitar antes de que termine Mercurio retrógrado
Aunque la etapa final puede traer claridad, muchos astrólogos recomiendan mantener cierta prudencia hasta que el planeta retome su movimiento directo.
Entre las decisiones que conviene pensar dos veces se encuentran:
- firmar contratos importantes
- realizar compras costosas
- iniciar proyectos nuevos
- tomar decisiones impulsivas en relaciones
La recomendación es usar estos días para analizar, revisar planes y cerrar etapas, más que para comenzar algo completamente nuevo.
Qué hacer durante los últimos días de Mercurio retrógrado
Para quienes siguen la astrología, esta última semana puede aprovecharse para:
- ordenar proyectos pendientes
- cerrar conversaciones importantes
- revisar decisiones tomadas en el último mes
- reconectar con ideas o planes que habían quedado en pausa
Muchos especialistas señalan que cuando Mercurio vuelva a su movimiento directo la comunicación se vuelve más fluida y los proyectos comienzan a avanzar con mayor claridad.
Cuándo termina Mercurio retrógrado 2026
El primer ciclo de Mercurio retrógrado de 2026 finalizará alrededor del 20 de marzo.
A partir de ese momento, según la astrología, se abre un período más favorable para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos y avanzar en acuerdos.
Por eso, esta semana es vista como la última oportunidad para reflexionar, cerrar temas pendientes y prepararse para una nueva etapa energética.
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