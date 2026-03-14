Última semana de Mercurio retrógrado: qué significa y qué decisiones conviene evitar antes de que termine

Durante las últimas semanas, Mercurio retrógrado volvió a ser uno de los temas más buscados en astrología. Este fenómeno, que comenzó a fines de febrero, entró ahora en su etapa final, un período que muchos astrólogos consideran clave para cerrar temas pendientes antes de que la energía cambie.

Según la astrología, la última semana de Mercurio retrógrado suele traer revelaciones, conversaciones importantes y decisiones que habían quedado en pausa.

Qué es Mercurio retrógrado y por qué genera tanta atención

Mercurio es el planeta que en astrología se asocia con la comunicación, los viajes, los acuerdos y la tecnología.

Cuando entra en fase retrógrada —un fenómeno astronómico que hace parecer que el planeta se mueve hacia atrás— muchas personas sienten que aparecen situaciones como:

malentendidos en conversaciones

retrasos en proyectos o viajes

fallas tecnológicas

encuentros inesperados con personas del pasado

Por eso, Mercurio retrógrado suele interpretarse como un momento para revisar, reflexionar y reorganizar decisiones.

Por qué esta última semana es tan importante

En astrología se cree que los últimos días de Mercurio retrógrado funcionan como una etapa de cierre.

Es el momento en el que muchas situaciones que estaban trabadas comienzan a aclararse. Conversaciones pendientes, decisiones laborales o temas emocionales pueden encontrar una resolución durante estos días.

También es frecuente que aparezcan noticias inesperadas o cambios de último momento, algo que forma parte de la energía del final del tránsito.

Qué conviene evitar antes de que termine Mercurio retrógrado

Aunque la etapa final puede traer claridad, muchos astrólogos recomiendan mantener cierta prudencia hasta que el planeta retome su movimiento directo.

Entre las decisiones que conviene pensar dos veces se encuentran:

firmar contratos importantes

realizar compras costosas

iniciar proyectos nuevos

tomar decisiones impulsivas en relaciones

La recomendación es usar estos días para analizar, revisar planes y cerrar etapas, más que para comenzar algo completamente nuevo.

Qué hacer durante los últimos días de Mercurio retrógrado

Para quienes siguen la astrología, esta última semana puede aprovecharse para:

ordenar proyectos pendientes

cerrar conversaciones importantes

revisar decisiones tomadas en el último mes

reconectar con ideas o planes que habían quedado en pausa

Muchos especialistas señalan que cuando Mercurio vuelva a su movimiento directo la comunicación se vuelve más fluida y los proyectos comienzan a avanzar con mayor claridad.

Cuándo termina Mercurio retrógrado 2026

El primer ciclo de Mercurio retrógrado de 2026 finalizará alrededor del 20 de marzo.

A partir de ese momento, según la astrología, se abre un período más favorable para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos y avanzar en acuerdos.

Por eso, esta semana es vista como la última oportunidad para reflexionar, cerrar temas pendientes y prepararse para una nueva etapa energética.