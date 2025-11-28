ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo Chino kármico para este viernes 28 de noviembre de 2025: qué energía activa cada signo

Con la influencia del Dragón de Madera, este viernes se convierte en un día de expansión, movimiento y decisiones que pueden marcar un antes y un después. La energía kármica empuja a los doce signos hacia la acción, la valentía y la transformación persona

Este 28 de noviembre de 2025 está regido por la fuerza vibrante del Dragón de Madera, un animal asociado al poder creativo, la determinación y el impulso para romper estancamientos.

En términos kármicos, el Dragón activa procesos que estaban demorados, abre caminos nuevos y motiva a cada signo a salir de su zona de comodidad. También favorece anuncios, gestos de valentía, decisiones laborales y movimientos emocionales que venían siendo postergados.

A continuación, las predicciones signo por signo para entender qué energía activa este viernes.

Predicciones kármicas para cada signo – viernes 28 de noviembre 2025

RATA

Energía kármica: Decisión valiente.
El Dragón te impulsa a hacer eso que venías evitando. Es un día para cerrar un trato, enviar un mensaje o tomar una posición clara. Avance fuerte en lo laboral.

BÚFALO / BUEY

Energía kármica: Orden material.
Hoy se activa tu capacidad de estructurar y estabilizar. Tiempo ideal para revisar cuentas, contratos, gastos y objetivos de fin de año. Surge una oportunidad financiera.

TIGRE

Energía kármica: Liderazgo.
El Dragón potencia tu fuego interno. Jornada excelente para presentar una idea, asumir una responsabilidad nueva o dirigir un proyecto. Influencia positiva en vínculos profesionales.

CONEJO

Energía kármica: Protección.
Aunque el Dragón puede resultarte intenso, te favorece. Hoy aparece una persona o gesto que te cuida, acompaña o apoya. Buen día para ordenar el hogar o la energía personal.

DRAGÓN

Energía kármica: Renacimiento.
Tu propio animal rige el día: doble potencia. Ideal para iniciar algo nuevo, firmar acuerdos, cambiar de rumbo o asumir un desafío grande. Energía de éxito y determinación.

SERPIENTE

Energía kármica: Revelación.
La Serpiente recibe claridad sobre un vínculo, una decisión o una situación confusa. Prestá atención a signos, intuiciones y conversaciones. Algo se acomoda definitivamente.

CABALLO

Energía kármica: Movimiento.
Hoy todo se acelera. El Caballo encuentra puertas abiertas para viajes, trámites, reuniones o cambios laborales. Evitá la impulsividad: elegí una dirección clara.

CABRA

Energía kármica: Reconexión interior.
El Dragón te invita a reorganizar tus prioridades. Es un día emocionalmente profundo. Excelente para ordenar tu energía, hacer terapia, meditar o cerrar heridas antiguas.

MONO

Energía kármica: Expansión.
La jornada impulsa crecimiento, estudios, propuestas nuevas y oportunidades sociales. El Mono recibe noticias positivas y conexiones que abren puertas inesperadas.

GALLO

Energía kármica: Claridad estratégica.
Hoy se ilumina un plan o una decisión clave. El Dragón mejora tu agudeza mental. Buen día para negociar, presentar ideas o defender tu postura.

PERRO

Energía kármica: Liberación.
El Dragón te ayuda a soltar una carga emocional, un miedo o una preocupación. Se destraba un conflicto que venía pesando. Buenas noticias familiares.

CHANCHO / CERDO

Energía kármica: Confianza renovada.
Te llega alivio y motivación. El Dragón remueve la energía estancada y abre un capítulo más liviano. Ideal para pedir ayuda, delegar y celebrar pequeños logros.


