Horóscopo Chino: las predicciones de Ludovica Squirru para este lunes 15 de diciembre 2025

Horóscopo Chino hoy: este lunes 15 de diciembre 2025, la semana arranca con una vibración intensa. Según las predicciones diarias de Ludovica Squirru, estamos ante una jornada regida por el Caballo, un signo que impulsa el movimiento, combinado con una energía de «Tierra Yang».

¿Qué significa esto para tu día, según el Horóscopo Chino? Que hay fuerza para avanzar, pero también necesidad de concreción. Ludovica comparte su «Ki diario» y las claves para navegar estas 24 horas sin contratiempos. Chequeá si tu signo está en la lista de la buena suerte o si te toca cuidarte.

El consejo del día de Ludovica Squirru: demolición y relax, según el Horóscopo Chino

La predicción de hoy trae una sugerencia tan específica como fascinante. Ludovica marca que este lunes es «bueno para demoler».

¿Cómo interpretar esto? Desde el punto de vista del Feng Shui y la energía personal, es un momento ideal para tirar paredes (literales o metafóricas), sacar lo viejo de casa, hacer limpieza profunda o deshacerse de estructuras que ya no sirven.

Pero el contraste es total, porque la astróloga también recomienda:

Hacer servicio social: dar una mano a quien lo necesite equilibra el karma hoy.

Ir al spa o balneario: el agua y el cuidado personal están muy bien aspectados para bajar las revoluciones del Caballo.

el agua y el cuidado personal están muy bien aspectados para bajar las revoluciones del . El resto de las actividades: según Squirru, «no traen buena ni mala suerte», son neutras. Así que si tenés trámites pendientes, es un día «ni fu ni fa».

Los signos del día del Horóscopo Chino: afinidades y «choques» según Ludovica Squirru

Como cada día en el calendario chino, la energía favorece a unos y desafía a otros.

El signo en «Choque»: Rata. Si sos Rata (años 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), hoy es tu opuesto complementario. Bajá un cambio, evitá discusiones innecesarias y no tomes decisiones impulsivas. El Caballo te desafía.

Concordias y afinidades: la energía fluye a favor para una gran parte del zodíaco. Si sos de alguno de estos signos, aprovechá el impulso del lunes: