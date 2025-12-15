ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy lunes 15 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 15 de diciembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Actuarás de manera de poder transformar una situación a tu favor, pero intenta no insistir demasiado en tus pretensiones.

Amor: No te sentirás capaz de resolver un problema que te traerá tu ser amado. Pero todo lo que requerirá será saber escuchar.

Riqueza: Buen momento, pero demasiado optimismo te puede cegar. Antes de iniciar un negocio arriesgado analiza las consecuencias posibles.

Bienestar: Necesitas trazarte una meta si deseas mantenerte motivado y salir adelante. Pon tus miras en algo extraordinario.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, ellos te están esperando.

Amor: Los conflictos de pareja ya no te quitarán el sueño. Estás ávido de cariño y admiración para fortalecer tu autoestima.

Riqueza: Cuídate, no generes gastos superfluos porque tu economía se verá muy resentida y te será difícil recuperarte de las caídas.

Bienestar: Tu felicidad es tema de discusión hoy, y los comentarios ajenos te han puesto a pensar. No pierdas de vista tu entorno.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tu enfoque positivo te acompañará todo el día y transformará tu experiencia laboral. Puedes esperar mayores avances en el futuro.

Amor: El amor se estimula dando mayor libertad y cariño al ser amado. Una velada íntima o una salida pueden ser una magnífica idea.

Riqueza: Puesto que has hecho grandes cambios para mejorar económicamente, sentirás un ingreso inmediato en tus arcas.

Bienestar: Piensas que nadie hace las cosas como tú las haces. Si sigues con esa actitud, provocarás resentimientos. Baja los humos y escucha a los demás.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Ten una actitud más positiva hacia los hechos de tu vida. Esta es lo que tú haces de ella, así que sacrifícate y verás los resultados.

Amor: Una parte fundamental de la vida es el amor. No permitas que el temor o la falta de tiempo te impidan vivir el amor plenamente.

Riqueza: Ya es momento de dejar ir ese negocio que tantos problemas te ha traído. Piensa en el futuro.

Bienestar: No subestimes el poder de la intuición. Esta no solo está basada en los astros, sino también en experiencias incorporadas a ti en momentos pasados.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: No contarás con el apoyo de los astros durante la jornada de hoy. Evita tomar decisiones a largo plazo, o medítalas en detalle.

Amor: La vida no siempre da lugar para sueños de amor perfecto. Deberás aprender que la tolerancia es el secreto del éxito.

Riqueza: Debes aprender a usar tus habilidades en tu beneficio de mejor manera. Conócete a fondo y lograrás maravillas.

Bienestar: El estrés y el cansancio de una rutina agotadora acabarán por provocar un paro total en tus actividades cuando tu cuerpo diga basta. Precaución.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Finalmente será tu turno de enfrentar las responsabilidades por acciones tuyas del pasado. Que el orgullo no se interponga.

Amor: No a todas las personas les agrada que les digan que hacer a cada paso del camino. Dale a tu pareja la libertad que necesita.

Riqueza: Aprende a compartir tus conocimientos con aquellos pares laborales con los que tengas afinidad. Esto mejorará tu entorno.

Bienestar: No cedas ante la presión de encajar correctamente en la sociedad, renunciando a tu personalidad única e irrepetible. Desarrolla tu personalidad.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Deberás estar preparado para salir del paso y luchar por tus objetivos. Triunfarás, pero solamente con esfuerzo y constancia.

Amor: Conocerás a alguien. La movilización será intensa, gratificante, aportará mucha experiencia y afianzarás los sentimientos.

Riqueza: Para crecer en tu trabajo solo necesitas aprender en el ejercicio de la paciencia, la tolerancia y el control de tus impulsos.

Bienestar: Hoy no gozas del don de escuchar. Tu mente está demasiado activa para concentrarte en las ideas ajenas.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Grandes cambios se avecinan en todo aspecto de tu vida. No dudes de tu capacidad de tomar las determinaciones correctas.

Amor: Hoy juntarás fuerzas para dejar de ver como la vida te pasa de largo. Arriésgate por ese amor que te está rondando.

Riqueza: Te dará mucho trabajo iniciar tu jornada laboral del día de hoy. Procura apegarte a los horarios de una persona responsable.

Bienestar: Hay decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera, sobre todo si representan un cambio rotundo en nuestra forma de vida. Piensa antes de actuar.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Tensiones se acumularán en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja.

Amor: Utiliza la jornada de hoy para programar salidas especiales que rompan la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas.

Riqueza: La rutina no siempre es algo totalmente negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de gran ayuda en el ambiente laboral.

Bienestar: No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Tendrás una tendencia a decir las palabras erradas en el momento menos oportuno en la jornada de hoy. Mantente en silencio.

Amor: No dejes que la opinión de tu entorno afecte el amor hacia tu pareja. Deja que tu corazón sea el que conduzca tus decisiones.

Riqueza: No dejes que las relaciones personales afecten tu juicio en las decisiones en el ambiente laboral. Mantén las aguas separadas.

Bienestar: La madurez solo se alcanza cuando uno se da cuenta de que no es el centro del universo, sino una parte funcional en él. Aprende a conocer tus límites.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Recientes eventos te han puesto en cuenta de que no tienes control total sobre tu vida. No dejes que esto te acobarde.

Amor: Los constantes roces recientes han provocado un clima de tensión permanente en la pareja. Evita continuar con los pleitos.

Riqueza: Buenas chances de tener éxito en las inversiones que inicies en la jornada de hoy. No pierdas oportunidad alguna.

Bienestar: Busca resolver tus pleitos y discusiones de manera civilizada o terminarás cometiendo serios errores que pueden afectar tu futuro drásticamente.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Activarás todo lo que se encontraba estancado para que le des nueva vida y busques soluciones a viejos problemas. Buena suerte.

Amor: Si ambos se lo proponen, vivirán en pareja momentos apasionados e intensos de los que te quedarán muy lindos recuerdos.

Riqueza: Todas esas ideas y proyectos que tienes en mente causarán admiración y hasta algo de envidia entre sus pares.

Bienestar: Te estás exigiendo demasiado y puedes fallar. Es hora de acortar el paso y aceptar que hasta tú tienes tus límites. Medita tus acciones futuras.


