Horóscopo de hoy lunes 15 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Actuarás de manera de poder transformar una situación a tu favor, pero intenta no insistir demasiado en tus pretensiones. Amor: No te sentirás capaz de resolver un problema que te traerá tu ser amado. Pero todo lo que requerirá será saber escuchar. Riqueza: Buen momento, pero demasiado optimismo te puede cegar. Antes de iniciar un negocio arriesgado analiza las consecuencias posibles. Bienestar: Necesitas trazarte una meta si deseas mantenerte motivado y salir adelante. Pon tus miras en algo extraordinario.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, ellos te están esperando. Amor: Los conflictos de pareja ya no te quitarán el sueño. Estás ávido de cariño y admiración para fortalecer tu autoestima. Riqueza: Cuídate, no generes gastos superfluos porque tu economía se verá muy resentida y te será difícil recuperarte de las caídas. Bienestar: Tu felicidad es tema de discusión hoy, y los comentarios ajenos te han puesto a pensar. No pierdas de vista tu entorno.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu enfoque positivo te acompañará todo el día y transformará tu experiencia laboral. Puedes esperar mayores avances en el futuro. Amor: El amor se estimula dando mayor libertad y cariño al ser amado. Una velada íntima o una salida pueden ser una magnífica idea. Riqueza: Puesto que has hecho grandes cambios para mejorar económicamente, sentirás un ingreso inmediato en tus arcas. Bienestar: Piensas que nadie hace las cosas como tú las haces. Si sigues con esa actitud, provocarás resentimientos. Baja los humos y escucha a los demás.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Ten una actitud más positiva hacia los hechos de tu vida. Esta es lo que tú haces de ella, así que sacrifícate y verás los resultados. Amor: Una parte fundamental de la vida es el amor. No permitas que el temor o la falta de tiempo te impidan vivir el amor plenamente. Riqueza: Ya es momento de dejar ir ese negocio que tantos problemas te ha traído. Piensa en el futuro. Bienestar: No subestimes el poder de la intuición. Esta no solo está basada en los astros, sino también en experiencias incorporadas a ti en momentos pasados.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No contarás con el apoyo de los astros durante la jornada de hoy. Evita tomar decisiones a largo plazo, o medítalas en detalle. Amor: La vida no siempre da lugar para sueños de amor perfecto. Deberás aprender que la tolerancia es el secreto del éxito. Riqueza: Debes aprender a usar tus habilidades en tu beneficio de mejor manera. Conócete a fondo y lograrás maravillas. Bienestar: El estrés y el cansancio de una rutina agotadora acabarán por provocar un paro total en tus actividades cuando tu cuerpo diga basta. Precaución.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Finalmente será tu turno de enfrentar las responsabilidades por acciones tuyas del pasado. Que el orgullo no se interponga. Amor: No a todas las personas les agrada que les digan que hacer a cada paso del camino. Dale a tu pareja la libertad que necesita. Riqueza: Aprende a compartir tus conocimientos con aquellos pares laborales con los que tengas afinidad. Esto mejorará tu entorno. Bienestar: No cedas ante la presión de encajar correctamente en la sociedad, renunciando a tu personalidad única e irrepetible. Desarrolla tu personalidad.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás estar preparado para salir del paso y luchar por tus objetivos. Triunfarás, pero solamente con esfuerzo y constancia. Amor: Conocerás a alguien. La movilización será intensa, gratificante, aportará mucha experiencia y afianzarás los sentimientos. Riqueza: Para crecer en tu trabajo solo necesitas aprender en el ejercicio de la paciencia, la tolerancia y el control de tus impulsos. Bienestar: Hoy no gozas del don de escuchar. Tu mente está demasiado activa para concentrarte en las ideas ajenas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Grandes cambios se avecinan en todo aspecto de tu vida. No dudes de tu capacidad de tomar las determinaciones correctas. Amor: Hoy juntarás fuerzas para dejar de ver como la vida te pasa de largo. Arriésgate por ese amor que te está rondando. Riqueza: Te dará mucho trabajo iniciar tu jornada laboral del día de hoy. Procura apegarte a los horarios de una persona responsable. Bienestar: Hay decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera, sobre todo si representan un cambio rotundo en nuestra forma de vida. Piensa antes de actuar.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tensiones se acumularán en el entorno laboral en la jornada de hoy. Presta atención a las necesidades de tu pareja. Amor: Utiliza la jornada de hoy para programar salidas especiales que rompan la rutina de la pareja. Gran día para sorpresas. Riqueza: La rutina no siempre es algo totalmente negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de gran ayuda en el ambiente laboral. Bienestar: No permitas que tus éxitos sean cementados con las derrotas de los que te rodean. La dignidad es una virtud que escasea actualmente.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás una tendencia a decir las palabras erradas en el momento menos oportuno en la jornada de hoy. Mantente en silencio. Amor: No dejes que la opinión de tu entorno afecte el amor hacia tu pareja. Deja que tu corazón sea el que conduzca tus decisiones. Riqueza: No dejes que las relaciones personales afecten tu juicio en las decisiones en el ambiente laboral. Mantén las aguas separadas. Bienestar: La madurez solo se alcanza cuando uno se da cuenta de que no es el centro del universo, sino una parte funcional en él. Aprende a conocer tus límites.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Recientes eventos te han puesto en cuenta de que no tienes control total sobre tu vida. No dejes que esto te acobarde. Amor: Los constantes roces recientes han provocado un clima de tensión permanente en la pareja. Evita continuar con los pleitos. Riqueza: Buenas chances de tener éxito en las inversiones que inicies en la jornada de hoy. No pierdas oportunidad alguna. Bienestar: Busca resolver tus pleitos y discusiones de manera civilizada o terminarás cometiendo serios errores que pueden afectar tu futuro drásticamente.