Horóscopo chino: las predicciones de Susy Forte para la segunda semana de septiembre 2025

Susy Forte difundió las predicciones del horóscopo chino para la segunda semana de septiembre 2025. La reconocida astróloga detalló cómo le irá a cada animal entre el lunes 8 y el domingo 14. A continuación, los detalles.

Horóscopo chino: predicciones de Susy Forte para la segunda semana de septiembre 2025

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La habilidad para los negocios se verá incrementada, y tu poderosa intuición será como un faro que te guíe en los momentos más desafiantes. La experiencia y los conocimientos adquiridos abrirán nuevas puertas. La Rata, popular entre sus amigos, estará muy solicitada y con la agenda al rojo.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

En este período el Búfalo podrá resolver muchos asuntos con rapidez y habilidad. Deberás estar atento a las responsabilidades, ya que por hacer demasiado se te puede olvidar cumplir con algo pactado. Aclararás problemas con socios o compañeros y cederán los roces en tu entorno.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre asumirá responsabilidades que darán como resultado ascensos laborales y mayores ganancias. Se afianza la autoconfianza, ya que surgirán ideas que podrás implementar en tu trabajo con notable éxito. Será un momento en donde todo aquello que merecés y por lo que has luchado, podrá llegar a tus manos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Etapa intensa en varios ámbitos para el Gato, que buscará un nuevo equilibrio. Llegó el momento de resolver todo aquello que tengas pendientes. Firme progreso basado en el tesón y la buena voluntad. Podrás afianzar tu situación económica sobre bases sólidas, así como actualizar y modernizar tu lugar de trabajo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ocuparás un lugar seguro y podrás concentrar tus fuerzas dirigiéndolas hacia una dirección concreta. El dinero será la recompensa por el trabajo bien realizado, habrá mayores ganancias y el Dragón podrá cerrar un ciclo en el desarrollo de la carrera o profesión. Buen momento para ocuparte del bienestar, hacer chequeos médicos, visitar al dentista o ponerte en movimiento.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente contará con mucha energía para dedicarse de lleno al trabajo y cumplir con los compromisos familiares y afectivos. Habrá mejoras en la economía pudiendo surgir nuevas fuentes de ingresos. Propicio para cerrar cuestiones pendientes y poner en marcha nuevos planes.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una profunda motivación interna llevará al Caballo por nuevos caminos. Etapa ideal para delinear algunos cambios laborales o lanzarte a concretar un proyecto de manera independiente. Buen momento para tramitar gestiones estancadas o cobrar deudas pendientes.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La economía de la Cabra se mantendrá estable y será buen momento para consolidar tus recursos y realizar inversiones de poco riesgo. Una poderosa energía podría volver a la Cabra impetuosa o combativa. Procurá canalizarla de manera positiva a través de actividades físicas o cualquier disciplina que te permita descontracturar y relajar cuerpo y mente.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Etapa apropiada en la vida del Mono para revisar los propios recursos. Todo lo referido a la forma de manejar las finanzas se pone de relieve. La economía será la clave de estos días que exigirán te apliques con energía al generar ganancias, por un lado, y controlar los gastos, por el otro.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Comienzo de un tiempo marcado por una profunda transformación que sabrás sobrellevar, evitando aferrarte al pasado y aceptando lo nuevo que la vida ofrece. Estarás dispuesto a implementar cambios que te permitan lograr una positiva renovación interior. El Gallo podrá superar algunas pruebas para comenzar un ciclo que vendrá acompañado de nuevas oportunidades.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana se presenta movilizadora para el Perro. Una poderosa energía te llenará de vitalidad, pero también de impulsividad que deberás saber enfocar positivamente. Toca revisar cómo luchás por tus objetivos, aquello que deseás alcanzar. Tendrás la oportunidad de ganar independencia e incluso liderazgo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Las amistades y los nuevos contactos serán de vital importancia. Al seductor Chancho le resultará sencillo conquistar la simpatía de personas influyentes o de autoridad. Lograrás el éxito a través del carisma y la originalidad y será un momento de gran actividad social. Podrás comenzar vínculos profundos e importantes que impactarán en tu futuro.

Con información de La Nación