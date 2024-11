Horóscopo chino: las predicciones para la semana que va del lunes 11 al domingo 17 de noviembre 2024

El horóscopo chino traerá novedades para cada uno de los signos animales. En concreto, te adelantamos acá, cómo será la semana que va del lunes 11 al domingo 17 de noviembre 2024.

Las predicciones del horóscopo chino para esta nueva semana de noviembre 2024

Rata

Esta semana es perfecta para reafirmar tus opciones y no dejar que los fantasmas del pasado te atrapen. Aprovechá para experimentar y aprender en el ámbito de la intimidad. Si el amor no es prioridad ahora, disfrutá de otras formas de entretenimiento. Si estás dudando de qué camino seguir, es momento de asumir responsabilidades.

Búfalo

Quedarte en el pasado solo te genera sufrimiento, por más que este tenga momentos agradables. No busques un amor de cuentos de hadas, el amor verdadero implica enfrentar diferencias. Enfocate en las cosas buenas que tenés y en mejorar tu salud, sin caer en conexiones con el pasado que solo te llevarán a la desesperación.

Tigre

Liberate de lo que te hace daño. No ignores a las personas cercanas, la confianza es fundamental en las relaciones. No te conviertas en la peor versión de vos mismo por ambición. Enfocate en acciones que te ayuden a avanzar, no a retroceder. Confiá en tu intuición.

Conejo

Esta semana es tuya, para lograr tus metas y luchar por tus derechos. En el amor, sé sincero si te das cuenta de que la persona no es como creías. No hagas el trabajo que le corresponde a otros. Creé en las posibilidades que te depara el futuro, sin necesidad de aclarar todas tus dudas.

Dragón

Es tiempo de liberación, de salir a la luz y expresar lo que sentís. En el amor, sé cuidadoso en la primera cita. En el trabajo, estás logrando cosas importantes, pero todavía tenés que aprender a manejar algunas cosas. Planeá bien tus pasos a seguir, sin perder el tiempo pensando demasiado.

Serpiente

Date un espacio para vos mismo, disfrutá de la soledad. Si tenés pareja, no la agobies con problemas económicos. Para los solteros, esta semana es buena para conocer gente nueva. No dejes de esforzarte por tus sueños, aunque otros quieran hacerte desistir. Seguí trabajando en mejorar tu vida, sin razones para arrepentirte después.

Caballo

Aunque sea difícil, dejá ir lo que sabés que es casi imposible conseguir. Sos una persona de gran fortaleza, aunque tu carácter afable pueda ocultarlo. El amor para los solteros estará bien, pero no te deprimas si no conocés a nadie nuevo. Gastá con cuidado, pero si podés solventarlo, hacelo sin problemas.

Cabra

Actuá de forma racional y reflexioná sobre las realidades a tu alrededor, sin juzgar. Expresá tu amor a quienes te importan. En el trabajo, no pienses por los demás: enfocate en tus oportunidades. Cuidá tu salud, es el mejor amigo que podés tener esta semana. Dejá de esconderte y mostrá tu sonrisa al mundo.

Mono

Reconocé tus ocultos talentos y poné de tu parte lo mejor que puedas. Si tenés pareja, será de gran ayuda en tus logros personales. Dejá ir el rencor del pasado. Concéntrate en las buenas ideas, eso te dará claridad sobre lo que debés manejar en tu vida.

Gallo

Este signo está al borde de un gran cambio positivo. Asistí a eventos sociales, pues de ahí pueden surgir oportunidades. Si tenés un secreto con tu pareja, es mejor que lo confieses antes de que te atrapen. Enfocate en tus planes a futuro, hay razones para creer en un mejor porvenir.

Perro

Será una semana de mucho trabajo, organizá bien tu tiempo. Dejá de lado creencias que te impiden disfrutar tu relación. En el trabajo, compartí tus ideas con precaución para evitar robos intelectuales. Considerá iniciar algún tratamiento o curso espiritual que te ayude a estar mejor internamente.

Cerdo

Tenés que ser consciente de los aspectos negativos de tu camino para mejorar. No dudes de tus capacidades, tenés mucho más de lo que creés. Pensá en ayudar a quienes no tienen tu suerte. Recordá los buenos momentos en el trabajo, hay nuevos proyectos que podrían llegar. No te sientas mal por lo que aún no podés manejar, enfocate en tu propio camino.

