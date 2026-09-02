Horóscopo chino: los 4 signos que podrán sanar heridas emocionales en septiembre 2026, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru presentó sus predicciones y anticipó que en septiembre se abrirá un nuevo periodo energético donde los astros marcarán el paso de los animales del zoo zodiacal.

La astróloga resaltó que este mes será un período intenso que exigirá un mayor esfuerzo y decisiones firmes; sin embargo, destacó que también se proyecta como un tiempo para el cual muchos ya están listos.

Los 4 signos del horóscopo chino que podrán sanar heridas emocionales

Entre los animales del zodíaco chino, Ludovica destacó al Dragón, el Conejo, la Serpiente y el Chancho como los signos que vivirán este periodo de un modo particular. Cada uno enfrentará un reto distinto ligado a sus emociones, sus relaciones y la forma de gestionar aquello que se escapa de su control. De esta manera, detalló para cada uno lo siguiente:

Dragón: la pausa será fundamental durante este periodo. Tomarse un tiempo para observar lo que sucede internamente le ayudará a encontrar las respuestas que no aparecen al actuar de manera impulsiva. Asimismo, será clave permitir que su entorno aporte sus puntos de vista: escuchar a los demás le brindará una mirada más clara sobre el camino a seguir.

Conejo: la energía del agua yin favorece la expresión de sentimientos contenidos y la revisión de relaciones pasadas. En este proceso, la nostalgia se convertirá en un obstáculo si impide avanzar; por ello, su principal desafío será aceptar lo vivido y cerrar aquellas etapas que ya no forman parte de su presente.

Serpiente: deberá transformar el control en aceptación. Ante este escenario, la recomendación es actuar con templanza y evitar respuestas apresuradas, entendiendo que no todo estará a su alcance. La verdadera transformación llegará al dejar de forzar aquello que escapa de sus posibilidades y encontrar una manera más serena de afrontar las circunstancias.