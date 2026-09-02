Acuerdo en el TSJ de Neuquén por un conflicto familiar: se priorizó el resguardo del niño

Una audiencia desarrollada en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén permitió alcanzar un principio de acuerdo en el marco de un conflicto familiar que en los últimos días había ganado notoriedad y trascendencia en medios con sede en Buenos Aires. Tras la instancia formal de mediación, el niño regresó al domicilio paterno bajo pautas orientadas a preservar su bienestar.

Según el comunicado oficial, el encuentro finalizó a las 22:30 y contó con la participación de la jueza de Cámara en lo Civil Patricia Clerici, la jueza de Familia Adriana Luna, el Defensor del Niño, Niña y Adolescente Lautaro Arévalo, ambos progenitores junto a sus representaciones legales y profesionales del equipo interdisciplinario del fuero de familia.

Interés superior y restablecimiento de vínculos

La intervención judicial buscó encauzar el proceso bajo el principio del interés superior del niño, en estricto cumplimiento de las normativas de protección integral que resguardan la intimidad y los derechos de las infancias.

Posteriormente al debate técnico, ambos padres continuaron la reunión con los magistrados y funcionarios judiciales «logrando establecer acuerdos en pos del interés superior del niño y de sanar las relaciones familiares», cierra el comunicado oficial.