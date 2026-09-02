El barrio Los Polvorines de Neuquén tendrá cloacas y más de 25 cuadras pavimentadas

Antes de los trabajos de asfalto, se ejecutaron pluviales y una estación de bombeo para resolver los problemas de inundaciones. Foto: gentileza

Las obras de servicios e infraestructura en el barrio Los Polvorines continúan avanzando: después de 30 años, más de 200 familias accederán a la red cloacal y calles pavimentadas.

Los trabajos ya alcanzaron cerca del 50% de ejecución y demandaron una inversión de $4.000 millones. Según lo anunció la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, estarán terminados antes de fin de año.

Los Polvorines: déficit de infraestructura y problemas de inundaciones

“Los Polvorines históricamente tuvo un déficit importante de infraestructura y, además, por estar ubicado en una zona baja, tenía serios problemas de inundaciones«, contó Pasqualini.

En esa línea, explicó que el año pasado «se hicieron los pluviales y una estación de bombeo que permite sacar el agua hacia el arroyo Durán. Era una obra indispensable para después poder seguir avanzando con el resto de la infraestructura”.

Tras finalizar la ejecución de los pluviales, se comenzaron a desarrollar los servicios e infraestructura. «Son más de 200 familias que van a tener la red cloacal y también estamos con la pavimentación más de 25 cuadras”, precisó.

Además, detalló que en algunos sectores se optará por hormigón en lugar de pavimento flexible: “Estamos muy cerca del arroyo Durán y necesitamos una estructura más resistente. También hay sectores donde las redes de agua y cloacas tienen menor profundidad, y el hormigón permite proteger mejor esas instalaciones”.

Los trabajos registraron un avance aproximado del 50% y la expectativa del municipio es concluirlos hacia fin de año. “Estamos hablando de una inversión de $4.000 millones”, destacó la funcionaria.

Y agregó: “Ya regularizamos 24 barrios que no tenían servicios y seguimos avanzando. El objetivo es llegar al 100% de pavimentación, pero para poder hacerlo primero tenemos que garantizar todo lo que va por debajo: pluviales, cloacas, agua y gas”.