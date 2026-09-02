Mhoni Vidente: los cinco signos que enfrentan alerta roja por un Marte disonante este miércoles 2 de septiembre
Las alineaciones planetarias imponen cautela en el dinero y el amor, mientras las fuerzas astrales abren ventanas de suerte inesperada para este miércoles 02 de septiembre. Mirá las predicciones.
La célebre astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para este miércoles 2 de septiembre de 2026, advirtiendo que el tránsito tenso de Marte pondrá a prueba la paciencia y las finanzas de varios signos, mientras que otros recibirán golpes de abundancia.
El panorama astral exige actuar con cabeza fría para esquivar traiciones, evitar gastos impulsivos y aprovechar las oportunidades de éxito profesional que se destraban a mitad de semana.
Las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo
- Aries: Marte, tu planeta regente, se posiciona tenso y eleva las posibilidades de roces. La regla del día: esquivá las discusiones violentas y canalizá los problemas a través del diálogo antes de actuar por impulso.
- Tauro: Perspectivas laborales y de negocios excelentes. Es un día clave no solo para lanzar proyectos, sino para destrabar viejos bloqueos del pasado. El destino te ilumina para tomar decisiones certeras.
- Géminis: Máxima prudencia en las finanzas. Evitá los gastos por impulso y mantené la billetera cerrada: alerta con préstamos de dinero o propuestas dudosas que prometan retornos mágicos.
- Cáncer: Marte transita por tu signo y te inyecta una dosis extra de audacia y empuje. Aprovechá este impulso para materializar objetivos en lo profesional y en tus proyectos personales.
- Leo: Cuidado con las decisiones a las apuradas. Aunque tenés el viento a favor, la impaciencia puede jugarte una mala pasada en el trabajo o las finanzas. Pensá dos veces antes de firmar o gastar.
- Virgo: Cierras filas frente a las malas intenciones. Aunque las influencias de Júpiter y Saturno te protegen, hay riesgo de traiciones o comentarios por la espalda. El consejo: perfil bajo y concentración total en tus metas.
- Libra: Jornada afortunada en lo laboral y social. Las iniciativas que pongas en marcha hoy darán frutos económicos a mediano plazo. Contás con el respaldo incondicional de amigos clave.
- Escorpio: Se imponen decisiones de peso en los negocios o el trabajo. Marte disonante te exige enfriar la cabeza: no dejes que el enojo o la pasión condicionen tu cálculo financiero.
- Sagitario: Miércoles de intensa actividad, viajes y movimiento. Todo el esfuerzo que le pusiste a un proyecto finalmente rinde sus frutos con un éxito contundente.
- Capricornio: Mantené la guardia en lo afectivo. Hay riesgo de desengaños dolorosos con tu pareja, un ser querido o rupturas con socios. Mantené la calma: lo que se rompa hoy, será para tu beneficio a futuro.
- Acuario: Gran día para avanzar en lo material y cosechar nuevos contactos. La energía acompaña para reforzar alianzas clave y recibir sorpresas agradables en lo personal.
- Piscis: Jornada mágica. Aquello por lo que venías luchando hace meses se concreta de la forma menos pensada. Se abren puertas laborales y sociales que te devuelven la tranquilidad.
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