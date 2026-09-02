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Mhoni Vidente: los cinco signos que enfrentan alerta roja por un Marte disonante este miércoles 2 de septiembre

Las alineaciones planetarias imponen cautela en el dinero y el amor, mientras las fuerzas astrales abren ventanas de suerte inesperada para este miércoles 02 de septiembre. Mirá las predicciones.

Redacción

Por Redacción

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente.

La célebre astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para este miércoles 2 de septiembre de 2026, advirtiendo que el tránsito tenso de Marte pondrá a prueba la paciencia y las finanzas de varios signos, mientras que otros recibirán golpes de abundancia.

El panorama astral exige actuar con cabeza fría para esquivar traiciones, evitar gastos impulsivos y aprovechar las oportunidades de éxito profesional que se destraban a mitad de semana.

Las predicciones de Mhoni Vidente signo por signo

  • Aries: Marte, tu planeta regente, se posiciona tenso y eleva las posibilidades de roces. La regla del día: esquivá las discusiones violentas y canalizá los problemas a través del diálogo antes de actuar por impulso.
  • Tauro: Perspectivas laborales y de negocios excelentes. Es un día clave no solo para lanzar proyectos, sino para destrabar viejos bloqueos del pasado. El destino te ilumina para tomar decisiones certeras.
  • Géminis: Máxima prudencia en las finanzas. Evitá los gastos por impulso y mantené la billetera cerrada: alerta con préstamos de dinero o propuestas dudosas que prometan retornos mágicos.
  • Cáncer: Marte transita por tu signo y te inyecta una dosis extra de audacia y empuje. Aprovechá este impulso para materializar objetivos en lo profesional y en tus proyectos personales.
  • Leo: Cuidado con las decisiones a las apuradas. Aunque tenés el viento a favor, la impaciencia puede jugarte una mala pasada en el trabajo o las finanzas. Pensá dos veces antes de firmar o gastar.
  • Virgo: Cierras filas frente a las malas intenciones. Aunque las influencias de Júpiter y Saturno te protegen, hay riesgo de traiciones o comentarios por la espalda. El consejo: perfil bajo y concentración total en tus metas.
  • Libra: Jornada afortunada en lo laboral y social. Las iniciativas que pongas en marcha hoy darán frutos económicos a mediano plazo. Contás con el respaldo incondicional de amigos clave.
  • Escorpio: Se imponen decisiones de peso en los negocios o el trabajo. Marte disonante te exige enfriar la cabeza: no dejes que el enojo o la pasión condicionen tu cálculo financiero.
  • Sagitario: Miércoles de intensa actividad, viajes y movimiento. Todo el esfuerzo que le pusiste a un proyecto finalmente rinde sus frutos con un éxito contundente.
  • Capricornio: Mantené la guardia en lo afectivo. Hay riesgo de desengaños dolorosos con tu pareja, un ser querido o rupturas con socios. Mantené la calma: lo que se rompa hoy, será para tu beneficio a futuro.
  • Acuario: Gran día para avanzar en lo material y cosechar nuevos contactos. La energía acompaña para reforzar alianzas clave y recibir sorpresas agradables en lo personal.
  • Piscis: Jornada mágica. Aquello por lo que venías luchando hace meses se concreta de la forma menos pensada. Se abren puertas laborales y sociales que te devuelven la tranquilidad.


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La célebre astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para este miércoles 2 de septiembre de 2026, advirtiendo que el tránsito tenso de Marte pondrá a prueba la paciencia y las finanzas de varios signos, mientras que otros recibirán golpes de abundancia.

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