Prorrogan la prisión preventiva para el acusado de un violento tiroteo en Gran Neuquén Sur

A pedido de la fiscal Paula González, la Justicia resolvió extender por dos meses la prisión preventiva que cumple J.A.A., un hombre imputado por disparar y herir de gravedad a un joven en medio de una violenta disputa entre dos familias en el barrio Gran Neuquén Sur.

El juez de garantías Juan Pablo Encina convalidó el planteo fiscal tras considerar que se mantienen vigentes los riesgos procesales, por lo que la medida cautelar se mantendrá activa hasta el próximo 4 de noviembre. La solicitud de la fiscalía contó con el respaldo de la querella y no presentó oposición por parte de la defensa.

Ataque armado y riesgo de vida

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 1 de junio de 2026, en un lapso temporal comprendido entre las 15 y las 23. En ese contexto, el acusado, en compañía de otros dos sujetos, ejecutó una ráfaga de disparos hacia la facción contraria durante un enfrentamiento entre los grupos familiares.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en un joven, provocándole una lesión de extrema gravedad que puso en peligro su vida y requirió más de un mes de recuperación. En el mismo episodio, otras dos personas resultaron con heridas de diversa consideración.

Antecedentes y posible acuerdo de condena

Un punto determinante para sostener la prisión preventiva radica en el historial del imputado. Según detalló la fiscal González, J.A.A. ya cuenta con una condena previa dictada en 2024 —de dos años de prisión efectiva— por un delito cometido contra los mismos integrantes de la familia damnificada. De ser hallado culpable en esta causa, la pena a imponer será indefectiblemente de cumplimiento efectivo, factor que eleva de forma considerable el peligro de fuga.

Actualmente, las partes involucradas informaron que avanzan en conversaciones para arribar a un acuerdo abreviado que evite la realización del juicio oral y concrete la condena definitiva del imputado.