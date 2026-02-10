Horóscopo Chino: Ludovica Squirru predijo qué signos conocerán el amor antes de San Valentín 

Se acerca San Valentín, una de las fechas preferidas de los amantes del amor. Para quienes quieren celebrar el Día de los Enamorados pero aún no hayaron a esa persona especial, Ludovica Squirru compartió sus predicciones e indicó qué signos del horóscopo chino, es decir, animales, conseguirán pareja antes del 14 de febrero del 2026.

Qué signos del horóscopo chino encontrarán el amor antes de San Valentín

Ludovica Squirru es conocida por la precisión de sus predicciones. En este sentido, muchos acuden a ella para conocer su futuro, sobre todo, en materia de amor. Para quienes desean saber si estarán de suerte antes de que San Valentín llegue, a continuación dejamos los buenos augurios de la astróloga:

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Sobre la rata, Ludovica comenzó augurando: “Febrero es un mes de renovación profunda. Será un período ideal para revisar prioridades, dejar atrás lo que ya no suma y encarar proyectos con una nueva perspectiva. En el amor, este mes favorece la recomposición de vínculos y la resolución de conflictos anteriores, siempre que se elijan relaciones que aporten equilibrio y calma, evitando desgaste emocional innecesario”, y cerró: “En el plano económico, los nacidos bajo este animal tendrán chances de mejorar ingresos y avanzar en iniciativas si actúan con planificación y prudencia. Sin embargo, no todo es automático: las oportunidades se consolidan con decisiones claras y un enfoque estratégico”.

Búfalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, y 2021)

La rata no será el único animal del horóscopo chino con suerte en el amor, antes de San Valentín. La astróloga compartió su predicción para los búfalos: “Lograrán tener estabilidad, autocuidado y relaciones armónicas Entra una nueva energía que invita a soltar la autoexigencia y apoyarse más en redes de contención cercanas. Es un buen momento para sentar bases sólidas y evitar decisiones apresuradas. En el amor, el mes favorecerá vínculos que se afianzan con confianza, y también abrirá la puerta a nuevas relaciones basadas en la sinceridad y el equilibrio afectivo”. En este sentido, sumó: “El enfoque para la salud debe estar en el cuidado emocional, con prácticas que ayuden a reducir tensiones, como caminatas, meditación u otras actividades que promuevan una rutina equilibrada”.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022)

Por último, a quien les sonreirá el amor en el horóscopo chino será a los tigres: “Vivirán un mes en el que la claridad para definir metas será una de sus herramientas más potentes. El amor será una fuerza destacada: el magnetismo natural del Tigre atraerá vínculos significativos, pero sostener relaciones estables requerirá escucha activa y diplomacia emocional”, sostuvo Ludovica Squirru, quien finalizó su lectura: “Se abrirá un ciclo propicio para avanzar en decisiones estratégicas y proyectos creativos, aunque también advierte sobre el riesgo de desgaste si no se prioriza el descanso en medio de la intensidad de actividades».