Horóscopo Chino para este jueves 4 de diciembre de 2025: qué energía activa cada signo

Este jueves 4 de diciembre de 2025 se mueve bajo una vibración dinámica y directa. La energía dominante impulsa la acción consciente, la toma de decisiones y la necesidad de poner orden. Según la astrología oriental, es un día ideal para destrabar situaciones estancadas, firmar acuerdos, iniciar conversaciones importantes y activar proyectos que venían demorados.

A continuación, las predicciones signo por signo, con recomendaciones para aprovechar al máximo la jornada.

Signo por signo: qué energía se activa este jueves 4 de diciembre

Rata

La energía del día te empuja a cerrar un pendiente que venís postergando. Buen momento para ordenar finanzas y responder mensajes importantes.

Evitar: discusiones con personas susceptibles.

Búfalo / Buey

Jornada ideal para reafirmar tus límites. Si algo no te convence, decilo sin miedo.

Evitar: tomar decisiones por compromiso.

Tigre

La vibración favorece movimientos rápidos y viajes cortos. Gran intuición.

Evitar: apurarte en temas laborales sin revisar detalles.

Conejo

Sensibilidad a flor de piel. Día para conectar con tu mundo emocional y pedir ayuda si la necesitás.

Evitar: hacerte cargo de problemas ajenos.

Dragón

Energía expansiva. Excelente jornada para presentar ideas, negociar y activar proyectos.

Evitar: la soberbia o la impulsividad.

Serpiente

Tu palabra tiene un peso especial hoy. Comunicación clara y estratégica.

Evitar: sobreanalizar todo y quedarte inmóvil.

Caballo

Día para ordenar tu agenda y poner foco. La dispersión puede jugarte en contra si no te organizás.

Evitar: gastos innecesarios.

Cabra

La energía del día te invita a frenar, respirar y evitar la autoexigencia.

Evitar: trabajar de más o asumir responsabilidades que no corresponden.

Mono

Creatividad al máximo. Hoy podés resolver un problema con ingenio.

Evitar: prometer cosas que no sabés si vas a cumplir.

Gallo

Buen día para trámites, papeles y reuniones laborales.

Evitar: confrontar por detalles sin importancia.

Perro

La confianza se fortalece. Podés recibir una noticia alentadora en temas personales.

Evitar: la desmotivación o el pesimismo.

Chancho

La energía pide evaluar tus vínculos con más profundidad. Escuchar antes de reaccionar será clave.

Evitar: hablar impulsivamente.rizar lo esencial. La energía acompaña a quienes busquen claridad, estabilidad y decisiones maduras.

Clave del día

Ordená, cerrá y avanzá. La energía del Dragón de Madera pide decisiones claras, límites firmes y movimiento consciente. Lo que sueltes hoy se transforma en espacio para lo nuevo.