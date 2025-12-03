Rituales de diciembre: qué hacer para cerrar el 2025 y atraer energía nueva en 2026

Diciembre es un mes cargado de cierres, balance y renovación. Mientras se acerca el final del año, muchas personas buscan herramientas simbólicas y energéticas para soltar lo que ya no suma y abrir espacio a nuevas oportunidades. Según explica Paula Martín, especialista en holística y referente de Alma de León, estos rituales pueden realizarse en casa y “traen grandes resultados según el tipo de pedido o visualización que anhele cada persona”.

A continuación, los rituales más recomendados para despedir el 2025 y comenzar el 2026 con claridad, energía renovada y dirección.

1. Ritual de Liberación del Año

Intención: soltar, vaciar y despejar para entrar liviana y en equilibrio al 2026.

Cómo hacerlo

Tomá una hoja y escribí:

“Suelto…”, completando con todo aquello que quieras liberar:

emociones pesadas, hábitos que ya no funcionan, miedos, vínculos desgastados, mandatos, creencias limitantes o situaciones que te bloquearon. Agregá la frase:

“Agradezco lo aprendido y me libero en paz.” Quemá el papel en un recipiente seguro. Enterrá las cenizas diciendo:

“Me libero de toda creencia limitante y me abro a la plena manifestación de mis sueños.”

Este ritual ayuda a cerrar el ciclo emocional y energético del año que termina.

2. Ritual del Fuego para activar el Camino 2026

Especialmente alineado con la energía del Caballo de Fuego del próximo ciclo.

Cómo hacerlo

Encendé una vela blanca. Escribí en una hoja:

“Declaro mi nuevo camino…”

y anotá tres decisiones clave que querés sostener y concretar en 2026. Observá la llama de la vela y envolvé el papel entre tus manos, visualizando una luz blanca que potencia tu decisión con impulso y coraje. Repetí en voz alta la afirmación:

“Todo lo que comienzo, lo sostengo con fuerza y pasión.” Colocá el papel debajo de la vela hasta que se consuma por completo. Cuando termine, entregá las cenizas o restos a la tierra.

Este ritual activa determinación, enfoque y fuerza de voluntad para el nuevo ciclo.

3. Ritual de Limpieza Energética del Hogar

Perfecto para despejar el ambiente, cortar energías densas y preparar la casa para recibir el año que inicia.

Cómo hacerlo

Sahumá la casa completa con carbón activado, incienso en grano y romero.

Comenzá de pie frente a la puerta de entrada, hacia la izquierda, recorriendo todo el espacio hasta volver al inicio. Mantené puertas y ventanas cerradas durante el sahumo para que la purificación se asiente. Al finalizar, abrí las ventanas para renovar el aire. Colocá un vaso de agua con sal en cada ambiente durante 24 horas para absorber la energía residual.

La energía de diciembre, según la especialista

“Sin duda, diciembre es un mes cargado de cierres, renovación y rituales que buscan aprovechar la energía disponible. Además, es un momento donde el campo energético se vuelve más sensible y dispuesto a escuchar lo que se quiere dejar ir y lo que se desea iniciar”, concluye Paula Martín, de Alma de León.

Fuente consultada: @almadeleon_holistico