Horóscopo chino: qué energías trae el Día del Chancho y cuáles son los signos más favorecidos este jueves 18 de junio

El calendario oriental tiene una forma particular de interpretar la energía cotidiana. Cada jornada está influenciada por un signo animal, un elemento y una combinación energética que, según esta tradición milenaria, puede favorecer determinadas actividades y desalentar otras.

Para este jueves 18 de junio, la energía predominante es la de Agua Yin, mientras que el signo regente del día es el Chancho (Cerdo). Además, el calendario marca un Ki diario 9, asociado con la expansión, la sensibilidad y la intuición.

Qué significa la energía de Agua Yin

Dentro de la filosofía oriental, el Agua Yin representa la introspección, la sensibilidad emocional y la capacidad de adaptación.

Es una energía que invita a escuchar más la intuición, fluir con los acontecimientos y evitar las confrontaciones innecesarias. También suele asociarse con el bienestar, el descanso y las actividades vinculadas al cuidado personal.

El Chancho, protagonista de la jornada

El Chancho es un signo relacionado con la generosidad, la abundancia, el disfrute y los vínculos afectivos.

Por eso, la energía del día favorece los encuentros armoniosos, los proyectos creativos y todo aquello que implique construir bienestar y comodidad.

Los signos con mayor afinidad este jueves

Según el calendario compartido por la astróloga y escritora Ludovica Squirru, las mejores compatibilidades energéticas para esta jornada se dan entre el Chancho y los signos:

Búfalo

Tigre

Conejo

Dragón

Cabra

Perro

Para estos animales del horóscopo chino, el día podría traer mayor fluidez en temas laborales, personales o emocionales.

El signo que podría sentir más tensión

La energía del Chancho entra en choque con la Serpiente, por lo que quienes pertenecen a este signo podrían experimentar demoras, malentendidos o cierta sensación de desgaste.

La recomendación es evitar decisiones impulsivas y actuar con mayor paciencia.

Qué actividades están favorecidas hoy

El consejo energético para este jueves destaca especialmente las actividades vinculadas al bienestar y la creatividad.

Entre las acciones más recomendadas aparecen:

Tejer o realizar manualidades.

Dedicar tiempo al descanso.

Visitar un spa o centro de bienestar.

Disfrutar de actividades relacionadas con el agua.

Conectar con hobbies relajantes.

Qué conviene evitar

No todas las actividades cuentan con la misma energía favorable durante esta jornada.

El calendario oriental recomienda evitar:

Casarse.

Inaugurar negocios o proyectos importantes.

Tomar decisiones definitivas impulsadas por las emociones.

Una jornada para bajar el ritmo y escuchar la intuición

La combinación de Agua Yin y Chancho invita a vivir el día con más calma, priorizando el bienestar personal y los vínculos afectivos. Es una energía ideal para hacer una pausa, disfrutar de pequeños placeres y dejar que la intuición tenga un papel más importante que la prisa.