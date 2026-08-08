Estados Unidos cerró un acuerdo millonario con Colombia: enviarán US$ 1.000 millones para seguridad

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gestión política impulsará un paquete económico en conjunto a Colombia. El trato fue firmado por el mandatario de aquél país, Abelardo de la Espriella.

El acuerdo millonario expone el fin de una etapa de tensiones bilaterales y acelera el reacondicionamiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El número de la cifra cerró en US$ 1.000 millones.

Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo millonario en seguridad

El departamento de Estado del país norteamericano precisó el alcance de la asistencia destinada al gobierno colombiano: «Estados Unidos, en coordinación con el Congreso, tiene la intención de anunciar 1.000 millones de dólares en asistencia como parte de un paquete de seguridad para apoyar al gobierno del presidente De la Espriella en el logro de nuestros objetivos compartidos».

En conjunto a la decisión, Espriella aprovechó el acuerdo político como una estrategia política para su imagen, donde logra ratificar el rumbo de su gestión y anticipar una integración total con las iniciativas del país norteamericano.

El presidente colombiano confirmó que suscribirá el Escudo de las Américas, la alianza militar entre la Casa Blanca con varios países para combatir de manera coordinada al crimen transnacional: «Consolidaré de manera especial las alianzas estratégicas con aquellas naciones que comparten valores de democracia» afirmó.

Con información de NA