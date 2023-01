Horóscopo de hoy 22 de Enero de 2023, signo por signo

Bienestar: No puedes estar bien con Dios y con el Diablo, hay que tomar una decisión y apegarse a sus consecuencias. Respeta tus convicciones.

Hoy: Te verás en serios aprietos sentimentales a causa de tu falta de sinceridad. No permitas que todo se derrumbe.

Riqueza: No permitas que tu actitud cerrada y rígida afecte negativamente tu entorno laboral. Abre tu mente a nuevas formas de trabajo.

Bienestar: No pierdas la fe en tu capacidad para alcanzar tus metas y objetivos a pesar de las vicisitudes que te toque vivir. Mantén el positivismo en alto.

Bienestar: No dudes en cambiar si notas que aquel proyecto en el que tanto trabajaste no rinde sus frutos. Mantén la mente abierta y arriésgate a mejorar.

Amor: Que tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir en los albores de esta pareja. Controla tus instintos.

Hoy: Te costará mucho trabajo no darle lugar a la inmadurez al tomar ciertas determinaciones durante la jornada de hoy.

Amor: No pongas todas tus expectativas de lleno en una relación que recién comienza. Ve poco a poco y evitarás ser lastimado.

Hoy: Cambios en tu entorno empezarán a afectarte. Sé precavido a la hora de hablar de gente que no está presente.

Bienestar: No subestimes el poder del diálogo. Si logras usar las palabras de manera inteligente, podrás valerte de una poderosa arma. Usa tu mente.

Riqueza: No te dejes avasallar por tus pares laborales. Eres tan o más capaz que ellos. Que no te tiemble el pulso para demostrárselo.

Amor: El diálogo es la piedra fundamental de la pareja. Este involucra dos personas que se escuchen, y no solamente que hablen.

Hoy: Día de postergaciones, retrasos y replanteos. No apto para el inicio de ningún proyecto a futuro. Evita desarreglos alimenticios.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Con astucia y decisión llevarás a cabo las metas propuestas. Desencuentros y malos entendidos con la familia.

Amor: Has logrado despertar los sentimientos de esa persona que te interesa desde hace tiempo. No seas tímido e invítala a salir.

Riqueza: En esta oportunidad, la suerte no estará de tu lado. No te deprimas ni te dejes caer, porque un tropezón no es caída.

Bienestar: La sinceridad es una de tus virtudes, pero cuidado con lo que dices, tanta sinceridad puede herir a alguien muy querido. Sé prudente.