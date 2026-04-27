Se acerca la presentación de Adorni en el Congreso: cuáles son los reclamos de la oposición previo a la sesión

Se acerca el “Día D” para Manuel Adorni y la oposición coordina su estrategia para encarar la sesión informativa del miércoles. “No caer en provocaciones” es, a grandes rasgos, la premisa con la que esperan al jefe de Gabinete. Pero, además, se sumaron dos pedidos puntuales: que no se permita el ingreso de militantes al recinto y que la transmisión televisiva no sea monopolizada por el oficialismo.

La sesión en la Cámara de Diputados fue oficialmente convocada para las 10.30. Los bloques mantuvieron este lunes los primeros contactos y el martes retomarán el diálogo en distintas reuniones para terminar de afinar las preguntas y el tono con que abordarán al funcionario investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas.

Tras la confirmación de la presencia de Javier Milei junto a su hermana Karina en el palco principal del recinto, desde la Cámara baja informaron que también asistirán ministros del Gabinete, aunque evitan revelar quiénes. El dato es que no descartan la aparición de militantes libertarios en los palcos de las bandejas superiores, como sucedió en la Asamblea Legislativa del 1ro de marzo.

En la oposición están en alerta. Este lunes, ingresaron al despacho de Martín Menem dos notas pidiéndole que se abstenga de autorizar el ingreso de simpatizantes. Los impulsores fueron Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quienes conviven en el interbloque Unidos.

“De por sí la presencia de Javier y Karina Milei ya implica una anomalía institucional y seguramente condicionará el normal transcurrir de este informe que, dado el contexto nacional, no necesita de por sí mayor tensión política”, advirtió Paulón, al recordar que en la apertura de sesiones los palcos “se convirtieron en el escenario para gritos, insultos e interrupciones”.

El “lilito” Ferraro sumó una preocupación más: que la transmisión televisiva, que estará a cargo de la señal Diputados TV, no sea manejada discrecionalmente por las autoridades. El canal oficial de la Cámara es administrado por Menem sin ningún control parlamentario, lo que le permite decidir unilateralmente sobre todas las transmisiones.

Al igual que con los militantes, el temor es que se repita la experiencia del 1ro de marzo, cuando la TV Pública solo enfocó a Milei, a sus ministros y a sus legisladores, mientras que la oposición fue ignorada al igual que determinados palcos de invitados, como el que ocupaba Santiago Caputo. Fue una señal de la interna entre el asesor y Karina Milei.

En su nota ante Menem, Ferraro pidió “asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo”.

El periodismo acreditado ocupará sus lugares habituales de trabajo, de frente al recinto y de espaldas a Adorni. Ante la preocupación que había en la prensa por la posibilidad de un nuevo desplazamiento a los palcos superiores, como dispuso Karina Milei sin justificación en la Asamblea Legislativa, autoridades de la Cámara indicaron que la cobertura será la de una sesión normal.

Cómo será la sesión de la presentación de Adorni en el Congreso

En la oposición, la regla general intentará ser la moderación. “No tenemos que prendernos, ni pisar el palito, ni entrar en provocaciones”, repiten en más de un bloque. La idea es que las preguntas sobre el patrimonio de Adorni sean lo más precisas e inteligentes posibles para darle al funcionario poco margen de esquivar las respuestas y, en el mejor de los casos, llevarse alguna definición que lo comprometa.

En Unión por la Patria se conformó un grupo de unos diez diputados que se están encargando de recopilar información para las preguntas, tanto del caso Adorni como de coyuntura en general. Volcarán todo en una reunión de bloque prevista para este martes por la tarde, con el santafesino Germán Martínez como anfitrión.

Como informó este medio, la sesión mantendrá el formato habitual de las informativas: arrancará con una exposición inicial de una hora por parte del ministro coordinador; luego vendrán tres tandas de preguntas, desde los bloques más pequeños a los más numerosos, con 20 minutos para que Adorni responda cada segmento; y finalmente un cierre a cargo del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

“Tenemos la vocación de que la sesión transcurra dentro de los parámetros de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara. Sabemos que hay un interés específico en su situación, que seguramente va a contestar”, afirmó a Diputados TV la diputada Silvana Giudici, una de las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza.

Al cierre de esta nota, Jefatura de Gabinete no había enviado las respuestas a las más de 4.000 preguntas que se hicieron por escrito. Se sabe que, como muchas se repetían, fueron agrupadas y quedaron en pie unas 2.000.

Un último dato: para el mismo día de la presentación de Adorni, el oficialismo convocó a debatir en el Senado la nueva ley de salud mental que envió el Poder Ejecutivo. Se trata del proyecto que, entre otras cosas, amplía los casos en los que se puede internar a una persona sin su consentimiento. La discusión arrancará el miércoles a las 16.30 en las comisiones de Salud y Legislación General.