Horóscopo de hoy 5 de febrero de 2023, signo por signo

Riqueza: En el ámbito laboral tendrás grandes ganas de cambiar pero estás invadido por confusiones que no te dejan pensar con claridad.

Hoy: Presta atención a lo que estás haciendo, aunque no estés motivado no es razón para dejar las cosas como están.

Riqueza: Pon tu ingenio a funcionar y resolverás esa situación laboral que tanto te incomoda. No bajes los brazos, actúa.

Bienestar: Cierta persona te envía señales mezcladas que te provocan confusión, no permitas que te manipule. Más bien afróntala y juega su mismo juego.

Amor: No tendrás mucho margen para hacer realidad un dulce momento. Es posible que añores un tiempo de mayor libertad y pasión.

Hoy: Hoy volverás a levantar cabeza y a pensar que aquellos planes no están del todo perdidos. Alguien te ayudará.

Bienestar: Aprende a separar lo verdadero de lo falso. Hay personas que inventan rumores para desprestigiarte, no hagas caso a todo lo que digan.

Riqueza: Tienes buen olfato para los números de suerte. Utilízalo para los juegos de azar, pero que esto no se haga costumbre.

Hoy: No será momento indicado para recibir invitados en tu casa. Pero será conveniente dedicar tiempo a arreglar el hogar.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Este día será un poco tenso, con avances, pero también con algunas paradas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas.

Amor: Momentos muy felices en pareja. Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás resultados más que placenteros.

Riqueza: Apertura en tu carrera laboral y profesional, es probable que surjan nuevas ideas que podrás aprovechar. Da el salto.

Bienestar: No te permitas ser distraído o disuadido. Te has comprometido a una meta particular y ahora debes apegarte a esta promesa.