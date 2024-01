Horóscopo de hoy domingo 14 de enero, signo por signo

Bienestar: El momento indica que hay cuidarse tanto el aspecto interno como la imagen, piel, cabellos y uñas. No te excedas en las comidas.

Hoy: Al fin la gente escucha lo que dices. Todos los ojos y oídos se centran en ti, así que puedes expresarte, no pierdas la oportunidad.

Bienestar: Evita exagerar las situaciones para no empeorar las cosas, especialmente con la gente que aprecias, de otra forma, sólo conseguirás quedarte solo.

Riqueza: Te encuentras en posibilidad de arriesgar e invertir. No ignores tu intuición porque un golpe de suerte modificará tu vida.

Amor: Momento de movimientos y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten.

Hoy: Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia.

Bienestar: Domina esa omnipotencia que tantos problemas te trae a veces y no vaciles en pedir consejo a tus amigos, a ellos les agradará ayudarte.

Bienestar: Tu imaginación es única y extremadamente poderosa. Tu paciencia a veces llega a desesperar a los demás. No dejes que eso te preocupe.

Riqueza: Te darán un envión que no resultará suficiente como para llevarte a la cima. No te desanimes sin haber insistido lo suficiente.

Amor: Conviene poner en orden todos los asuntos relacionados con el amor, pues hay peligro de que haya equivocaciones. No te engañes.

Bienestar: Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos.

Riqueza: No viene al caso guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de imaginación, puedes sortear los problemas.

Bienestar: Trata de no confundir los deseos con las realidades. Pon los pies firmemente en el suelo y sé objetivo en tus opciones.

Riqueza: Tus finanzas se ven favorecidas porque has realizado una excelente programación. Si tienes propiedades, no necesitas más nada.

Amor: Tu energía está en descenso y caes en celos y confusión. No te precipites en tus conclusiones y otorga el beneficio de la duda.

Hoy: Dejarás de depender de otros, y eso te devolverá la libertad que tanto has buscado. Será buen momento para descansar.

Amor: Tu relación se ve amenazada con una amarga discusión y hasta con una ruptura. De ti depende que esto no suceda.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Tendrás una sonrisa en tu rostro cuando haya un cambio favorable en tu camino, te permitirá satisfacer un deseo o antojo.

Amor: Nuevos encuentros son inevitables, así que, asegúrate de verte lo mejor posible. Algún amor de tu pasado volverá a buscarte.

Riqueza: Abandona el desgano y dedícate de lleno a tu trabajo y responsabilidades. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Bienestar: Puedes sentir una gran responsabilidad y parecer que no tienes compensación. No huyas de la realidad, estúdiala y no tomes decisiones fuertes.