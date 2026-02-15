Horóscopo de hoy domingo 15 de febrero: las predicciones para Piscis, Leo, Libra, Virgo y los doce signos en carnaval

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te tomas tiempo para pesar y sopesar lo que te propones. Y estás contento porque haces prueba de un gran poder de concentración. Amor: Tu relación sentimental no está consolidada. Te complicas la vida, no llevas una relación de pareja de manera simple y natural. Riqueza: Tu posición económica tendrá perspectivas favorables y posibilidades de crecimiento si generas acciones cooperativas. Bienestar: Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimentación ligera, ejercicios al aire libre y dormir lo suficiente pueden ayudar en este momento.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Esfuérzate para que tu humor sea más agradable. Te muestras muy conciliador, te sientes receptivo y esto es de agradecer. Amor: Si estás solo sentirás deseos de divertirte, de conocer gente diversa y de establecer relaciones poco comprometidas. Riqueza: Cuando hoy te hagan una oferta, agárrala y después piensa. Es una oportunidad de una única vez y no la puedes dejar pasar. Bienestar: Cuando alguien te acuse injustamente, te sentirás herido. Trata de reivindicar tu nombre lo más rápido posible antes de que se susciten dudas.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate. Amor: Encuentras que te resulta difícil dejarte seducir y disfrutar de lo que tu pareja te propone. No temas, déjate llevar. Riqueza: Hay muy poco que decir en asuntos de dinero. Con tan pocas sorpresas en puerta puedes consentirte y gastar un poco en ti. Bienestar: Deberías incurrir en los asuntos del inconsciente. Es muy probable que encuentres la razón por la cual no te has permitido ser totalmente feliz.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado. Amor: Compartirás con tu pareja una responsabilidad laboral. Aun así tendrán tiempo para concurrir a un lugar especial esta noche. Riqueza: Has hecho un gran trabajo en la organización de las finanzas y en tornar a tu favor una situación. Todo irá bien. Bienestar: No hay más grande enemigo que uno mismo, más cuando uno no se da cuenta. Hoy haz un análisis y encontrarás la razón de tus fracasos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hboy: Serás observado por alguien que quiere perjudicarte, no te preocupes pues nada logrará. Estás fuerte y en mejores condiciones. Amor: En el amor toda va bien, pero, si no tienes pareja, es una buena etapa para iniciar algo. Ábrete a nuevas propuestas amorosas. Riqueza: Relájate, tu jefe aprobará lo que haces y favorecerá tu progreso. Estarás un tanto fatigado, pero valdrá la pena el esfuerzo. Biebnestar: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus ganas son las que cuentan. No permitas que lo urgente te impida atender lo importante: tus afectos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Por fin llega ese descanso que tanto esperabas, así que disfrútalo al máximo y aprovecha lo más que puedas para reponerte. Amor: Ves tu vida afectiva un poco gris. Andas un poco despistado y tienes tendencia a subestimar tus sentimientos y los de los demás. Riqueza: Algunos proyectos laborales o emprendimientos comerciales se verán demorados, pero irán aumentando tu capacidad creadora. Bienestar: Solo no podrás hacer ni la décima parte de lo que logres en buena compañía. Deja de lado tu ostracismo, cultiva los lazos sociales.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tendrás una agradable visita de una persona que no veías hace muchos años. Removerán los recuerdos y las emociones. Amor: Notarás que tu relación está estancada, un viaje les vendría muy bien para reavivar el amor y la pasión. Riqueza: Tu actitud amable y optimista atraerá más clientes. La diplomacia resultará perfecta a la hora de negociar. Bienestar: Ten en cuenta que debes cuidarte y dormir bien todas las noches, así te levantarás como nuevo y podrás enfrentarte a lo que te venga durante el día.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Lo que te parecen grandes problemas realmente solo serán pequeñas piedras en tu camino. Encontrarás las soluciones que buscas. Amor: Si eres de los que tienen una relación consolidada, la cosa no va a ir mal, pero tampoco habrá grandes dosis de pasión. Riqueza: Será un día de progresos económicos, aunque tal vez no te sientas a gusto en el trabajo, donde se te presentarán situaciones inesperadas. Bienestar: No restes horas al sueño porque te va a hacer mucha falta estar descansado. Intenta no estresarte y quédate solo con las cosas positivas.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: La flexibilidad es una palabra clave para un momento como este. Necesitarás estar más abierto y receptivo al diálogo. Amor: Los casados pasan por un período donde quieren vivir las cosas a su manera, rompiendo rutinas. Busquen el lado divertido de la vida. Riqueza: Tal vez inicies algún nuevo negocio o te encuentres compartiendo tus recursos con otras personas. Bienestar: Te resultará muy beneficioso hacerte semanalmente algún masaje abdominal y vigilar el estado de la columna vertebral. No viene mal algo de ejercicio.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: La situación se vislumbra más propicia, programa los planes que te parezcan más alocados porque recibirás la aprobación de los demás. Amor: No por pensar en aquella persona que conoces tan bien, puedes convertirte en protagonista de un romance con futuro prometedor. Actúa. Riqueza: No desperdicies las buenas influencias, atrévete a dar inicio a nuevos proyectos financieros o a la búsqueda de un empleo. Bienestar: No dejes que aparezcan piedras o trabas en el camino de tu relación. Habla claro, sin rodeos, y no te dejes llevar por los impulsos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Pueden surgir hoy oportunidades nuevas y emocionantes durante un viaje, conversando con personas o leyendo alguna revista. Amor: Conflicto con tu pareja por querer imponer tus ideas sin escuchar. Te encuentras en un momento crítico a nivel afectivo. Riqueza: Tus asociados te exigirán más y más, pero no aportarán lo suficiente. Período confuso para inversiones y gastos grandes. Bienestar: Si un proyecto personal no culmina de la manera esperada, tienes que empezar de nuevo. Verás que al final era la opción correcta.