Horóscopo de hoy domingo 25 de enero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No busques conflictos donde no los hay. Lo mejor es dejar que las cosas sigan su cauce y no preocuparse por demás. Amor: Harás un viaje junto a tu pareja y descubrirán que son tal para cual. La convivencia aparece como una opción segura. Riqueza: Eres bastante mano suelta con tu dinero. Si no controlas más tus gastos, terminarás llenándote de objetos innecesarios. Bienestar: Ten paciencia y no hables sin pensar antes lo que dirás. Verás que cuando todo empiece a funcionar, tu vida amorosa será igual o mejor que antes.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Emplea tu tiempo para trabajar y no para otras cosas. Corres el peligro de que alguien delate tu holgazanería. Amor: Si fueses un poco más astuto, notarías que tu pareja no se siente cómoda en esta relación. Haz algo al respecto. Riqueza: Apresurado, tomarás decisiones sin analizar demasiado sus consecuencias. No te conviene ser tan osado en algunos aspectos. Bienestar: No siempre es fácil ver el mundo como lo ven los demás, pero hoy debes hacer un esfuerzo para ponerte en el lugar de alguien.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Una serie de hechos extraños te hará pensar que hay un mensaje por descifrar. Si analizas bien los hechos, lo descubrirás. Amor: Deja de hacerte el distraído en cuestiones del amor. Es hora de que empieces a involucrarte más en la relación. Riqueza: Tus compañeros de trabajo están más capacitados que tú, sería bueno que actualices tus conocimientos para seguir en carrera. Bienestar: Los chocolates son tu debilidad, pero si no dejas de lado tu ansiedad por ellos, tu estómago terminará pasándote factura.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Tu familia te reclama, hace tiempo que no los visitas. Hoy sería bueno que los llames, les hará muy bien. Amor: No creas que todos tus problemas fueron obra del destino. Fuiste el protagonista, hazte cargo de la parte que te corresponde. Riqueza: Sientes pasión por tu trabajo, pero tu familia te reclama mayor presencia. Hazte un tiempo para disfrutar con los tuyos. Bienestar: Trabajas demasiado y tu familia te reclama más tiempo. Trata de encontrar un equilibrio en tus horarios para poder cumplir con todos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos. Son los únicos que están siempre en los malos momentos. Amor: No permitas que las vicisitudes de la convivencia desgasten terminalmente la pareja. Busca en tu interior la tolerancia. Riqueza: Renueva tus conocimientos para no detener tu crecimiento profesional. Prepárate, el trabajo está muy competitivo. Bienestar: Encontrarás la solución a las constantes riñas domésticas en el cambio de las rutinas que se han adueñado de la pareja con el tiempo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Ciertas personas malintencionadas buscarán hacerte cometer equivocaciones durante la jornada de hoy: Mucho cuidado. Amor: Corazones se rompen a cada momento en el mundo. Encontrarás la manera de superar este desamor pasajero, solo date tiempo. Riqueza: Deberás considerar la posibilidad de cambiar tu ritmo laboral inmediatamente, antes de comprometer tu salud. Bienestar: Recuerda que el destino no nos pone delante una tarea que no nos sea posible superar. Si buscas en ti encontrarás la fuerza que necesitas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tienes tu casa un poco abandonada y hoy es un buen día para dedicarte a ella. Haz una limpieza general en cada habitación. Amor: La familia se entrometerá demasiado en la relación y no te dejará espacio para la intimidad. Pon límites de una vez por todas. Riqueza: No esperes grandes esfuerzos de tus colegas, ellos solo piensan en su propio éxito y no les interesa si tú fracasas o no. Bienestar: Quizás la terquedad frente a una situación te haga cometer un error a nivel laboral. Permite que los demás expongan su punto de vista.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Un familiar cercano acudirá a ti para que lo ayudes económicamente. Trata de negarte porque terminará estafándote. Amor: Un conocido se entrometerá en tu relación de pareja. Marca tu territorio y déjale bien en claro hasta dónde puede llegar. Riqueza: Tienes el talento necesario para convertirte en líder en tu trabajo, pero solo te falta tener un poco más de firmeza. Bienestar: Deberás comer bien si no quieres sufrir un descenso notable en tu peso, lo que mermará aún más tus fuerzas por falta de reservas en tu cuerpo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No esperes que los demás hagan imposibles. Ellos hacen lo que pueden, pero tú también debes poner tu grano de arena. Amor: El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el ideal y el posible. Así que, sal de esa fantasía en la que vives. Riqueza: Siempre has encontrado una solución a tus problemas económicos, pero esta vez te costará bastante zafar de ellos. Bienestar: Momento crítico en el ámbito familiar debido a los diferentes puntos de vista sobre un mismo problema. Busquen un equilibrio.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Siempre eliges por intuición, pero esta vez será necesario el razonamiento. Es una decisión importante la que debes tomar hoy. Amor: No es el mejor momento para las discusiones. Lo mejor será evitar los malos momentos porque la relación está en peligro. Riqueza: Si quieres incrementar tus ganancias deberás trabajar más duro. Ten en cuenta que la vagancia no te reportará dividendos. Bienestar: Lucidez mental y tranquilidad serán necesarias para enfrentar los problemas que surgirán en el seno familiar por motivos económicos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Eres consciente del poder que da el dinero y sabes utilizarlo para buenos fines, como alguna obra de caridad. Amor: Tienes todas las dotes de un verdadero seductor, pero esta persona que tratas de conquistar se resistirá a tus encantos. Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes ganancias. Solo pon mucha atención a las decisiones que tomas. Bienestar: Tu espalda te está pidiendo una visita al traumatólogo. La mala postura diaria, tan característica en ti, resiente tus cervicales.