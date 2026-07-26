ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo de hoy domingo 26 de julio: las predicciones en el amor, dinero y más

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 26 de julio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

horoscopo_rn_img
Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente que no es como tú, sin haberla conocido bien antes. En la variedad está el gusto.

Amor: Aléjate de esa persona que no te conviene. Te necesita para aparentar cierta situación, pero no la conduce un verdadero afecto.

Riqueza: Es probable que algunos desacuerdos con jefes y colaboradores se presenten el día de hoy. Tómalo con calma y aprende a escuchar.

Bienestar: Debes parar un poco la máquina y realizar alguna que otra actividad reconfortante. Quizás puedas intentar con algo de ejercicio en tu hogar.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Hoy no te sientes inspirado para reflexionar. Te estás dispersando y acabará por no servirte para nada todo lo que haces.

Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones, servirán para hacerlas más perfectas cuando pasen los momentos peligrosos.

Riqueza: Te costará desprenderte de bienes materiales, pero con el tiempo te darás cuenta de qué es lo mejor. Invierte inteligentemente.

Bienestar: Deja espacio para la gratificación, más allá de las obligaciones. Muéstrate flexible ante los cambios, así manejarás la situación por el camino acertado.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tu energía podría comenzar a flaquear, ya que intentas hacer demasiadas cosas a la vez. Comienza a replantear las prioridades.

Amor: La calidez de los encuentros favorece el futuro de la pareja. Aunque te cueste, toma la iniciativa sin inhibiciones.

Riqueza: Suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesten a la estabilidad a largo plazo.

Bienestar: Sabes que puedes más y encuentras refugio en tus ilusiones. Si entiendes las dificultades desde otro lugar, vivirás los momentos con intensidad.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones.

Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos.

Riqueza: Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuertes en tu capital. Así, será imposible generar ahorros.

Bienestar: El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Es momento de cosechar lo que sembraste, adelante, no dudes y hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de una decisión.

Amor: Los planes que tenías para hoy no se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para pasar un buen momento con tu pareja.

Riqueza: Tus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de los profesionales a cargo.

Bienestar: Las grandes cosas de la vida sólo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, no permitas que te la arrebaten sin dar batalla.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Trabajarás hasta el cansancio en la jornada de hoy. Pero luego verás grandes avances en tus proyectos.

Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.

Riqueza: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas.

Bienestar: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.

Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Riqueza: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.

Bienestar: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Tus hijos sacan lo mejor que hay en ti pero, en ocasiones eres demasiado posesivo. Recuerda que el amor brinda alas, no las corta.

Amor: Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No conviene que te conozcan así.

Riqueza: Sin demasiados preámbulos, podrás adaptarte a nuevos entornos laborales, donde tomarás decisiones insólitas sobre cambios de rubro.

Bienestar: Es importante cuidar la dieta, comer sano y evitar los excesos. Un poco de ejercicio también ayudará a equilibrar tu mente.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer.

Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.

Riqueza: Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras excesivamente ambicioso.

Bienestar: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Etapa muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Es aconsejable que seas prudente ante cualquier decisión.

Amor: Intenta conciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú, un poco el otro, y así irán construyendo algo más valioso que lo actual.

Riqueza: La estabilidad es tu lema y para ello trabajas diariamente sin prisa y sin pausa. Sabes que de alguna manera la recompensa llegará.

Bienestar: Día de gran apertura, de búsqueda de nuevos paisajes. Con tantas cosas por descubrir, la jornada se te hará corta y con un final inesperado.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de hablar con tus amigos. Recordarán con alegría viejos tiempos.

Amor: Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos.

Riqueza: Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito.

Bienestar: Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Etapa muy propicia para dar rienda suelta a tus fantasías, que se intensificarán y te pueden favorecer en algunos aspectos de tu vida.

Amor: La generosidad de tu pareja está abierta a escuchar cualquier reclamo de tu parte. No es algo menor y habla de cuánto te quiere.

Riqueza: Los juegos de azar son un entretenimiento agradable, pero si se transforman en una costumbre compulsiva debes dejarlos.

Bienestar: Cómprate un CD de música relajante y escúchalo hoy durante todo el día. Verás cómo te cambia la cara y el ánimo.


Temas

Predicciones

signos del zodíaco

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén