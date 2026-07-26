Horóscopo de hoy domingo 26 de julio: las predicciones en el amor, dinero y más
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 26 de julio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Intenta no etiquetar ni juzgar a la gente que no es como tú, sin haberla conocido bien antes. En la variedad está el gusto.
Amor: Aléjate de esa persona que no te conviene. Te necesita para aparentar cierta situación, pero no la conduce un verdadero afecto.
Riqueza: Es probable que algunos desacuerdos con jefes y colaboradores se presenten el día de hoy. Tómalo con calma y aprende a escuchar.
Bienestar: Debes parar un poco la máquina y realizar alguna que otra actividad reconfortante. Quizás puedas intentar con algo de ejercicio en tu hogar.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Hoy no te sientes inspirado para reflexionar. Te estás dispersando y acabará por no servirte para nada todo lo que haces.
Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones, servirán para hacerlas más perfectas cuando pasen los momentos peligrosos.
Riqueza: Te costará desprenderte de bienes materiales, pero con el tiempo te darás cuenta de qué es lo mejor. Invierte inteligentemente.
Bienestar: Deja espacio para la gratificación, más allá de las obligaciones. Muéstrate flexible ante los cambios, así manejarás la situación por el camino acertado.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tu energía podría comenzar a flaquear, ya que intentas hacer demasiadas cosas a la vez. Comienza a replantear las prioridades.
Amor: La calidez de los encuentros favorece el futuro de la pareja. Aunque te cueste, toma la iniciativa sin inhibiciones.
Riqueza: Suerte para los estudiantes, los comerciantes y los intelectuales del signo. Apuesten a la estabilidad a largo plazo.
Bienestar: Sabes que puedes más y encuentras refugio en tus ilusiones. Si entiendes las dificultades desde otro lugar, vivirás los momentos con intensidad.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones.
Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán tus vínculos amorosos.
Riqueza: Los efectos de la creciente crisis del país se harán sentir cada vez más fuertes en tu capital. Así, será imposible generar ahorros.
Bienestar: El ensimismarte y vivir atrapado en momentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Es momento de cosechar lo que sembraste, adelante, no dudes y hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de una decisión.
Amor: Los planes que tenías para hoy no se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para pasar un buen momento con tu pareja.
Riqueza: Tus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de los profesionales a cargo.
Bienestar: Las grandes cosas de la vida sólo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, no permitas que te la arrebaten sin dar batalla.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Trabajarás hasta el cansancio en la jornada de hoy. Pero luego verás grandes avances en tus proyectos.
Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.
Riqueza: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas.
Bienestar: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.
Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.
Riqueza: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.
Bienestar: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tus hijos sacan lo mejor que hay en ti pero, en ocasiones eres demasiado posesivo. Recuerda que el amor brinda alas, no las corta.
Amor: Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No conviene que te conozcan así.
Riqueza: Sin demasiados preámbulos, podrás adaptarte a nuevos entornos laborales, donde tomarás decisiones insólitas sobre cambios de rubro.
Bienestar: Es importante cuidar la dieta, comer sano y evitar los excesos. Un poco de ejercicio también ayudará a equilibrar tu mente.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Te volverás loco con tu último libro y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el argumento. Es bueno que te des ese placer.
Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.
Riqueza: Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras excesivamente ambicioso.
Bienestar: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco antes de actuar.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Etapa muy inestable para casi todos los aspectos de la vida. Es aconsejable que seas prudente ante cualquier decisión.
Amor: Intenta conciliar cambios con el sexo opuesto. Un poco tú, un poco el otro, y así irán construyendo algo más valioso que lo actual.
Riqueza: La estabilidad es tu lema y para ello trabajas diariamente sin prisa y sin pausa. Sabes que de alguna manera la recompensa llegará.
Bienestar: Día de gran apertura, de búsqueda de nuevos paisajes. Con tantas cosas por descubrir, la jornada se te hará corta y con un final inesperado.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Va a ser una etapa muy divertida en la que no pararás de hablar con tus amigos. Recordarán con alegría viejos tiempos.
Amor: Habrá desencuentros en la relación amorosa, sobre todo debido a tu intensa individualidad para tomar decisiones sobre ambos.
Riqueza: Dirigirás algún asunto que te dará satisfacción. No conviene alardear de ello, aunque tengas éxito.
Bienestar: Tan en equilibrio te sientes que todo te parece más luminoso y positivo. Este es uno de los meses más lindos del año.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Etapa muy propicia para dar rienda suelta a tus fantasías, que se intensificarán y te pueden favorecer en algunos aspectos de tu vida.
Amor: La generosidad de tu pareja está abierta a escuchar cualquier reclamo de tu parte. No es algo menor y habla de cuánto te quiere.
Riqueza: Los juegos de azar son un entretenimiento agradable, pero si se transforman en una costumbre compulsiva debes dejarlos.
Bienestar: Cómprate un CD de música relajante y escúchalo hoy durante todo el día. Verás cómo te cambia la cara y el ánimo.
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