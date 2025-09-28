Horóscopo de hoy domingo 28 de septiembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Lucha interna que te hará replantearte cosas que antes no podías. Te llegará una propuesta laboral bastante atractiva. Amor: Perfecta comunión en la pareja. Con una percepción cercana a la videncia, te anticiparás a cualquier intriga o comentario. Riqueza: Los conflictos pueden presentarse en tu ámbito profesional, ocasionados por situaciones que están fuera de tu control. Bienestar: No te dejes abatir por circunstancias externas, recuerda que la fuerza y el poder residen en tu interior. No dejes que nadie opine lo contrario.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Emplea tu tiempo para trabajar y no para cuestiones secundarias. Alguien te delatará frente a tus superiores, cuídate. Amor: Si sigues encerrado en el pasado, nunca volverás a encontrar el amor. Organiza tu tiempo libre para conocer nuevas personas aún sin salir de tu casa. Riqueza: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito en conjunto. Recuerda que quien no arriesga no gana. Bienestar: Si piensas hablar mal de alguien, cuídate de que no esté presente porque podrías tener problemas muy serios, incluso judiciales.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy sientes el impulso de explorar la vida en todas sus dimensiones, sin restricciones y sin ningún sentimiento de culpabilidad. Amor: Si van de compras, aprovecha las oportunidades. Tú y tu pareja podrían tomar decisiones importantes respecto a intereses mutuos. Riqueza: Empezarás a liberarte de restricciones y a encontrar más facilidades en cuanto a trabajos en equipo y logro de apoyo. Bienestar: Te favorecerán tratamientos alternativos como osteopatía, terapias florales y homeopatía. Cuídate de anginas e infecciones de garganta.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: En algunos negocios tendrás tendencia a confiar demasiado en quien no lo merece. El destino te exigirá darlo todo. Amor: Los astros favorecen un encuentro que resulta interesante. Disfruta de tus amistades y de tu entorno familiar. Riqueza: Se te facilita la administración de tu dinero, así que tendrás lo suficiente para pasar un buen fin de semana en familia. Bienestar: Muchas veces la automedicación es un asunto muy peligroso. Recuerda que la mayoría de las veces el remedio para otros no es lo mejor para uno mismo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Debes pacificar tu espíritu, el exceso de amor propio solamente sirve para frustrar a tus seres queridos y acrecentar tus molestias. Amor: No hieras la susceptibilidad de tu pareja y utiliza toda la sutileza de la que tú eres capaz para decirle lo que te molesta. Riqueza: La enfermedad de un familiar te obligará a realizar un desembolso de dinero que no esperabas, pero serás recompensado. Bienestar: En general, será un día en el que requerirás de cierta soledad. Cuida de tu salud porque la tensión y el estrés pueden ser causa de enfermedades.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Estos días empezarás a levantar cabeza de aquel grave problema que tenías, continúa con criterio por el camino correcto. Amor: No discutas con tu pareja, conversa. Intenta comprender que su punto de vista no tiene que coincidir con el tuyo. Riqueza: En estos días estarás proclive a tomar decisiones inadecuadas y alimentar aventuras económicas de alto costo. Bienestar: Cuidado, puedes caer en la depresión y el desaliento, porque los acontecimientos no están resultando como esperabas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te sorprenderás al reconocerte hablando diferente sobre conceptos que creías tener ya claros. No te preocupes, la gente cambia. Amor: En tu hogar se absorben demasiadas energías negativas. Debes poner un manto de calma sobre tu relación porque no te hace feliz. Riqueza: Es probable que un inesperado golpe de suerte se traduzca directamente en un avanzado bienestar. Te lo has ganado. Bienestar: Hoy podrás equilibrar la energía excedente por medio del deporte. Necesitarás también evitar cualquier tipo de discusión innecesaria.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: En este momento tendrás sobrada inspiración para sobresalir. Pero debes evitar situaciones de fantasía que sabes no te llevarán a buen puerto. Amor: Tu independencia es a veces molesta para tu pareja. Está bien que luches por todo lo que quieres, pero a veces las luchas son de a dos. Riqueza: Tu mentalidad ganadora aumentará el nivel de tus ingresos, pero no creas en las adulaciones que nacen de la noche a la mañana. Bienestar: Necesitarás controlar las fuerzas para lograr equilibrarte y estar en armonía. La paciencia y la calma serán algo importante en este día.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No atenderás como debes un compromiso familiar y eso podría causarte algunas tensiones hoy, a menos que decidas actuar. Amor: Tu confianza está en alza, lo mostrarás en actividades sociales porque no vacilarás en asumir el papel central y ser mirado. Riqueza: Todo depende de ti. Otros esperan que hagas primero tú la jugada, cuéntalo como una ventaja ya que eres más inteligente. Bienestar: Si te gusta escribir o tocar algún instrumento, saldrá tu parte creativa. Date el tiempo para hacerlo, te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Eres muy perezoso para muchos aspectos de la vida, pero gustas de cocinar y tener siempre invitados a cenar en casa. Amor: No rechaces una invitación que llegará inesperadamente y tendrá una consecuencia interesante en tu vida amorosa. Riqueza: Estarás animado y avasallador como siempre, pero algo solitario y con algunos problemas financieros que se solucionarán rápidamente. Bienestar: Incorpora nuevas tecnologías y realiza cursos que te capaciten si no quieres perder el tren del progreso. Las posiciones fijas te llevarán al fracaso.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si surge un conflicto en tu ambiente, no permitas que esto te afecte porque lo podrás resolver. La oportunidad está en usar tu talento. Amor: No insistas en tener una velada romántica porque el presente no acompaña. Cuando menos lo esperes, el amor tocará a tu puerta. Riqueza: A tus manos llegará una información súper confidencial que puede hacerte ganar mucho dinero. Antes de usarla, verifícala. Bienestar: Si aún ignoras el poder que posees, seguramente tendrás que hacer algunos ajustes mentales. Busca tus recursos internos porque posees muchos y muy valiosos.