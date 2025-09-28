Horóscopo Chino domingo 28 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru

HORÓSCOPO CHINO HOY: La reconocida astróloga Ludovica Squirru tiene sus predicciones para los últimos días del mes del Gallo, que empieza a cerrarse este domingo 28 de septiembre de 2025. ¿Qué le depara el destino a tu animal?

Horóscopo Chino domingo 28 de septiembre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Ludovica Squirru comparte acá sus predicciones del Horóscopo Chino para este domingo 28 de septiembre 2025. A continuación, conocé las claves del día y los desafíos y oportunidades antes del inicio de la próxima semana.

Domingo 28 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:

Ir al spa.

Visitar un balneario.

Actividades de ocio.

Domingo 28 de septiembre 2025. Mal día para:

Casarse.

Mudarse.

Viajar.

Cambiar de lugar la cama.

Horóscopo Chino: energía de este domingo 28 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este domingo 28 de septiembre 2025 es:

Metal Yang.

El signo del Horóscopo Chino de este domingo 28 de septiembre 2025 es: