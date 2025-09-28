Horóscopo Chino domingo 28 de septiembre 2025: predicciones por Ludovica Squirru
Este domingo 28 de septiembre 2025, Ludovica Squirru comparte sus predicciones diarias del Horóscopo Chino. Te contamos qué esperar de esta jornada, según la astrología oriental.
Domingo 28 de septiembre 2025. Buen día para, según Ludovica Squirru:
- Ir al spa.
- Visitar un balneario.
- Actividades de ocio.
Domingo 28 de septiembre 2025. Mal día para:
- Casarse.
- Mudarse.
- Viajar.
- Cambiar de lugar la cama.
Horóscopo Chino: energía de este domingo 28 de septiembre 2025, según Ludovica Squirru
La energía que rige este domingo 28 de septiembre 2025 es:
- Metal Yang.
El signo del Horóscopo Chino de este domingo 28 de septiembre 2025 es:
- La Rata.
