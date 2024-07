Horóscopo de hoy domingo 7 de julio, signo por signo

Bienestar: Tu sinceridad puede ser hiriente, no todos tienen la misma sensibilidad. Si quieres disfrutar de una jornada pacífica, evita el contacto con personas.

Amor: Atractivo, encantador, con un toque salvaje que fascinará a tu pareja y también a quienes no lograron hacer pareja contigo.

Hoy: Tienes todas las energías para avanzar y ser ganador. No dependerás de los demás como ocurre habitualmente. Sorpresa gratificante.

Bienestar: Si no sabes cómo actuar frente a situaciones del hogar, pide consejo a una persona mayor. Esa es la mejor vía para tomar una decisión correcta.

Bienestar: Trata de alejar a terceras personas de tu hogar, ya que no los están dejando surgir por sus envidias y malas vibraciones.

Bienestar: No te dejes llevar por impulsos que solamente te traerán momentos de total intranquilidad. Una vez más prefiere las aguas calmas.

Amor: Buen momento para unir fuerzas que los lleven a concretar un objetivo en común. Si no lo hacen, la relación se enfriará.

Riqueza: Tendrás un serio disgusto a causa de no haber cumplido con tus compromisos económicos. Solamente pueden resolverse si eres leal.

Amor: Tal vez no salgas ya mismo a recorrer el mundo, pero harás bien en no quedarte en casa y en evitar a toda costa la soledad.

Hoy: Hoy sentirás cierto malestar, tenderás a la nostalgia repasando aquellas vivencias que no han sido demasiado afortunadas en tu vida.

Bienestar: Aunque podrás permitirte algún que otro caprichito gastronómico y disfrutar de la buena mesa, no bajes la guardia y sigue con tus buenos hábitos.

Amor: Hazle caso a las advertencias de tu pareja si no quieres pasarte el próximo fin de año comiendo solo, préstale atención.

Hoy: No estarás dispuesto a prescindir de tus amigos. Incluso terminarás el año proponiéndole a tu mejor amigo que sea tu socio.

Riqueza: Tienes gran autoestima. No te va un trabajo lento ni rutinario porque eres amante de los desafíos, enérgico y poco complicado.

Amor: Salvo alguna que otra discusión, no existirán reales situaciones de desencuentro. Sin embargo, no esperes demasiada armonía.

Hoy: Sorpresivas noticias de un amigo de quien no sabes nada desde hace mucho, eso te pondrá de excelente humor.

Riqueza: De maravillas con el dinero. Oportunidad en el aire que te generará futuros beneficios. No dejes pasar esta oportunidad.

Amor: No estarás de acuerdo con las tomas de posición de tu pareja y te impondrás rodeando con astucia el obstáculo.

Hoy: Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente.

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos.

Amor: Con paciencia y constancia conquistarás la confianza y el corazón de esa persona tan especial para ti. No te desanimes.

Riqueza: Te resultará difícil trabajar en equipo, pero una vez que decidas aunar fuerzas, sentirás que la experiencia será beneficiosa.

Bienestar: Libérate de esas depresiones que estás sintiendo, ya que no tienen razón de ser. Lo que no hagas ahora por ti, no lo harás después.