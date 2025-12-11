Horóscopo de hoy jueves 11 de diciembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Buen momento para conocer gente nueva que te haga olvidar las penas. Te sorprenderá ver a cuántos amigos hace tiempo que no ves. Amor: El amor y la sexualidad marchan en la misma dirección. Continúa construyendo tu pareja sobre esa base. Riqueza: Pequeños detalles pondrán a prueba tu paciencia. Buen momento para todo aquello que esté relacionado con las ventas. Bienestar: Tu salud es buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Practica algún deporte o ejercicio físico para sentirte completamente en forma.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Lo mejor para este día será encararlo con energía y alegría. Si recibes noticias negativas no te desilusiones, todo tiene una salida. Amor: Dale un lugar a tu pareja, recuerda que es ella la que te brinda soporte constante. Aprende a darle protagonismo. Riqueza: Cuando trabajes en conjunto, no intentes sobresalir por sobre los demás. En un equipo todos comparten los méritos o fracasos. Bienestar: Recuerda que no hay forma sencilla de alcanzar una meta. Cuanto más importante sea esta, mayores serán los sacrificios que deberás hacer.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Deberás entender que la vida está dividida en etapas, y que es imperativo abandonar una antes de pasar a la siguiente. Amor: La interacción con tu pareja se verá afectada por los últimos contratiempos económicos. Paciencia, vendrán tiempos mejores. Riqueza: No lograrás llegar a un acuerdo con tus superiores en las discusiones que te tocará experimentar en el día de hoy. Cuidado. Bienestar: Es importante que entiendas que las soluciones a los inconvenientes, rara vez caen del cielo. Es necesario trabajo y esfuerzo para alcanzarlas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Experimentarás una necesidad irritante de volverte el centro de atención durante la jornada de hoy. Deja los delirios de grandeza. Amor: Ciertas discusiones han traído la tensión a la pareja. No temas ser tú el que da el primer paso para la reconciliación. Riqueza: Tendrás mucho trabajo en adaptarte a tu nuevo ambiente laboral. No te apresures, date un poco de tiempo para hacerlo. Bienestar: Controla tus arranques de ira pues estos podrían ocasionar reacciones adversas en las personas de tu entorno. Mide tus acciones.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Si hay nubes en el horizonte de esta semana brillante y despejada, tiene que ver con la familia. Las disputas deben resolverse. Amor: Pareja de ayuda mutua y práctica a la hora de las decisiones importantes. No durarán mucho tiempo porque la relación terminará enfriándose. Riqueza: Confrontaciones con compañeros de trabajo, es recomendable que encuentres un punto medio en la competencia de ideas. Bienestar: La realidad siempre se impone. Siempre es positivo quitarse la venda de los ojos para poder ver y evaluar las situaciones de una mejor forma.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy dedícate a tu actividad laboral, tu pareja estará muy ocupada en las relaciones con el mundo y, sin duda, más relajada. Amor: Tu vida amorosa puede ser serena ahora que estás libre. Puede que estés en el lugar equivocado en el momento correcto. Riqueza: Eres el tipo de persona que adora tener su propio dinero y le gusta ganárselo por sí mismo y administrarlo como desee. Bienestar: Si tienes temas legales o financieros pendientes, resuélvelos de a uno. Si dejas que se estanquen, se convertirán en problemas mayores.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Afortunadamente te tomarás con otra filosofía la vida. Bajarás los decibeles y buscarás puntos de encuentro. El optimismo reinará en esta etapa. Amor: Enamorado, por momentos perderás el control. Tu naturaleza es racional y las emociones amenazan con desbordarte. Riqueza: Tu escala de valores está sufriendo un cambio importante. Quizás ya no te preocupe tanto la economía ni el dinero. Bienestar: Piensa antes de actuar. Los males que te aquejan estarán por mucho tiempo, asúmelos para poder llevarlos adelante. No te niegues, será peor.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Te será imposible tener control alguno sobre los eventos que se desenvolverán en la jornada de hoy en tu vida. No desesperes. Amor: Jornada opacada por constantes pleitos y discusiones banales sin sentido. No cedas ante tus impulsos, procura controlarte. Riqueza: Experimentarás el total caos laboral debido a ciertas falencias de tus pares laborales. Aprovéchalo en tu beneficio. Bienestar: Evita descargar tu enojo o frustración con las personas que tengas más cerca, pues a menudo son seres queridos que no tienen culpa alguna.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Dale a la organización una oportunidad. Replantéate tus tiempos y tu modalidad de trabajo. Tendrás mejores resultados. Amor: No encontrarás en la jornada de hoy solución a los recientes pleitos en la pareja. Evita alimentar el problema. No discutas. Riqueza: Bajo ninguna circunstancia te descuides en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Estarás propenso a vicisitudes. Bienestar: Procura hacer algún tipo de cambio a los eventos que tienes programados para tus días y de esa manera agregar el aire fresco que necesitas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Neptuno se contradice en este día y puede provocarte más de un dolor de cabeza. Sé paciente y no intentes definir todo el mismo día. Amor: Es posible que nazca un amor voluptuoso y espléndido en forma súbita. Pero cuidado, pueden aprovecharse de este encantamiento. Riqueza: Hoy no deberías pensar en tu economía, ya que la tienes medianamente bajo control. Intenta relajarte y volver a empezar. Bienestar: Date un capricho e intenta disfrutar de toda la belleza que está a tu alrededor. No te prives y regálate algo de moda que te quede fenomenal.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Buen momento para tomar decisiones acertadas y llevarlas a cabo. No actúes precipitadamente, deja que las cosas vayan por su camino. Amor: El deslumbramiento no siempre es amor. No es malo que lo vivas intensamente, pero no idealices a quien no te corresponde. Riqueza: Todo lo que se refiera a las finanzas será a lo que tendrás que prestar atención. Debes ver bien dónde inviertes tus recursos. Bienestar: Estarás propenso a malestares estomacales. Vigila lo que comes y dónde lo comes, y estate atento a fecha de elaboración y vencimiento.