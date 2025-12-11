Horóscopo de hoy jueves 11 de diciembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 11 de diciembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Buen momento para conocer gente nueva que te haga olvidar las penas. Te sorprenderá ver a cuántos amigos hace tiempo que no ves.
Amor: El amor y la sexualidad marchan en la misma dirección. Continúa construyendo tu pareja sobre esa base.
Riqueza: Pequeños detalles pondrán a prueba tu paciencia. Buen momento para todo aquello que esté relacionado con las ventas.
Bienestar: Tu salud es buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Practica algún deporte o ejercicio físico para sentirte completamente en forma.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Lo mejor para este día será encararlo con energía y alegría. Si recibes noticias negativas no te desilusiones, todo tiene una salida.
Amor: Dale un lugar a tu pareja, recuerda que es ella la que te brinda soporte constante. Aprende a darle protagonismo.
Riqueza: Cuando trabajes en conjunto, no intentes sobresalir por sobre los demás. En un equipo todos comparten los méritos o fracasos.
Bienestar: Recuerda que no hay forma sencilla de alcanzar una meta. Cuanto más importante sea esta, mayores serán los sacrificios que deberás hacer.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Deberás entender que la vida está dividida en etapas, y que es imperativo abandonar una antes de pasar a la siguiente.
Amor: La interacción con tu pareja se verá afectada por los últimos contratiempos económicos. Paciencia, vendrán tiempos mejores.
Riqueza: No lograrás llegar a un acuerdo con tus superiores en las discusiones que te tocará experimentar en el día de hoy. Cuidado.
Bienestar: Es importante que entiendas que las soluciones a los inconvenientes, rara vez caen del cielo. Es necesario trabajo y esfuerzo para alcanzarlas.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Experimentarás una necesidad irritante de volverte el centro de atención durante la jornada de hoy. Deja los delirios de grandeza.
Amor: Ciertas discusiones han traído la tensión a la pareja. No temas ser tú el que da el primer paso para la reconciliación.
Riqueza: Tendrás mucho trabajo en adaptarte a tu nuevo ambiente laboral. No te apresures, date un poco de tiempo para hacerlo.
Bienestar: Controla tus arranques de ira pues estos podrían ocasionar reacciones adversas en las personas de tu entorno. Mide tus acciones.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Si hay nubes en el horizonte de esta semana brillante y despejada, tiene que ver con la familia. Las disputas deben resolverse.
Amor: Pareja de ayuda mutua y práctica a la hora de las decisiones importantes. No durarán mucho tiempo porque la relación terminará enfriándose.
Riqueza: Confrontaciones con compañeros de trabajo, es recomendable que encuentres un punto medio en la competencia de ideas.
Bienestar: La realidad siempre se impone. Siempre es positivo quitarse la venda de los ojos para poder ver y evaluar las situaciones de una mejor forma.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Hoy dedícate a tu actividad laboral, tu pareja estará muy ocupada en las relaciones con el mundo y, sin duda, más relajada.
Amor: Tu vida amorosa puede ser serena ahora que estás libre. Puede que estés en el lugar equivocado en el momento correcto.
Riqueza: Eres el tipo de persona que adora tener su propio dinero y le gusta ganárselo por sí mismo y administrarlo como desee.
Bienestar: Si tienes temas legales o financieros pendientes, resuélvelos de a uno. Si dejas que se estanquen, se convertirán en problemas mayores.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Afortunadamente te tomarás con otra filosofía la vida. Bajarás los decibeles y buscarás puntos de encuentro. El optimismo reinará en esta etapa.
Amor: Enamorado, por momentos perderás el control. Tu naturaleza es racional y las emociones amenazan con desbordarte.
Riqueza: Tu escala de valores está sufriendo un cambio importante. Quizás ya no te preocupe tanto la economía ni el dinero.
Bienestar: Piensa antes de actuar. Los males que te aquejan estarán por mucho tiempo, asúmelos para poder llevarlos adelante. No te niegues, será peor.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Te será imposible tener control alguno sobre los eventos que se desenvolverán en la jornada de hoy en tu vida. No desesperes.
Amor: Jornada opacada por constantes pleitos y discusiones banales sin sentido. No cedas ante tus impulsos, procura controlarte.
Riqueza: Experimentarás el total caos laboral debido a ciertas falencias de tus pares laborales. Aprovéchalo en tu beneficio.
Bienestar: Evita descargar tu enojo o frustración con las personas que tengas más cerca, pues a menudo son seres queridos que no tienen culpa alguna.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Dale a la organización una oportunidad. Replantéate tus tiempos y tu modalidad de trabajo. Tendrás mejores resultados.
Amor: No encontrarás en la jornada de hoy solución a los recientes pleitos en la pareja. Evita alimentar el problema. No discutas.
Riqueza: Bajo ninguna circunstancia te descuides en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Estarás propenso a vicisitudes.
Bienestar: Procura hacer algún tipo de cambio a los eventos que tienes programados para tus días y de esa manera agregar el aire fresco que necesitas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Neptuno se contradice en este día y puede provocarte más de un dolor de cabeza. Sé paciente y no intentes definir todo el mismo día.
Amor: Es posible que nazca un amor voluptuoso y espléndido en forma súbita. Pero cuidado, pueden aprovecharse de este encantamiento.
Riqueza: Hoy no deberías pensar en tu economía, ya que la tienes medianamente bajo control. Intenta relajarte y volver a empezar.
Bienestar: Date un capricho e intenta disfrutar de toda la belleza que está a tu alrededor. No te prives y regálate algo de moda que te quede fenomenal.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Buen momento para tomar decisiones acertadas y llevarlas a cabo. No actúes precipitadamente, deja que las cosas vayan por su camino.
Amor: El deslumbramiento no siempre es amor. No es malo que lo vivas intensamente, pero no idealices a quien no te corresponde.
Riqueza: Todo lo que se refiera a las finanzas será a lo que tendrás que prestar atención. Debes ver bien dónde inviertes tus recursos.
Bienestar: Estarás propenso a malestares estomacales. Vigila lo que comes y dónde lo comes, y estate atento a fecha de elaboración y vencimiento.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Contarás con un magnetismo que te permitirá atraer personas y circunstancias que te harán sentir muy feliz. Habrá cambios positivos.
Amor: Estás entregándote por entero a la relación y nadie duda de tu compromiso. No te excedas porque terminarás sin energía.
Riqueza: Momento versátil para tus finanzas, podrás aplicar tu sentido práctico y tu interés para sobreponerte a las dificultades.
Bienestar: Antes de asociarte para poder llevar a cabo tu tan ansiado proyecto, piensa si estás dispuesto a compartir el mando.
