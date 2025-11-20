Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 20 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Hoy la corriente predominante contra la que tendrás que luchar es la de afiliarte a todos los tópicos que conozcas.
Amor: Será con alegría que los problemas de pareja comiencen a resolverse fácilmente. Debes dialogar y plantear lo que te molesta.
Riqueza: Haz planes a largo plazo y apégate a ellos, de esta manera podrás tener un futuro más tranquilo y sin sobresaltos económicos.
Bienestar: Tus sueños están destinados a hacerse realidad, pero no puedes esperar resultados inmediatos. Cuídate de no cerrarte.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tu buen estado anímico te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.
Amor: Esa alegría que te acompaña hace que estés muy receptivo, lo cual te favorecerá mucho para mejorar tu vida sentimental.
Riqueza: Apégate a saldar tus deudas y no esperes que estas se paguen solas. Necesitarás cambiar tu estilo de vida.
Bienestar: Haz una pausa de tu rutina habitual, olvida tus preocupaciones y disfruta de algún momento agradable en la paz tu hogar.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Inspiras a otros para que hagan y den lo mejor de sí y para que participen en una mejora desarrollando tu gran potencial.
Amor: Tal vez abrir los ojos sea doloroso al comienzo, pero en breve te alegrarás. A veces duele ver la realidad.
Riqueza: En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas.
Bienestar: Te encantará, y revitalizará tu cuerpo y tu mente, conversar con tus amigos y sacar toda tu expresividad interna.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: El caos se ordena pero la ansiedad aún no desaparece. No fuerces situaciones afectivas, deja que las cosas surjan naturalmente.
Amor: Te pide más de lo que puedes dar, es probable que te paralices. Por el momento tu pareja no logrará respetar tus tiempos.
Riqueza: Cuidado con ser crítico con los errores ajenos. Esto puede traerte problemas en el trabajo, en la economía o las finanzas.
Bienestar: Disminuye tu energía física. Deberás descansar lo suficiente y deberás también tener cuidado con intoxicaciones o falsos diagnósticos.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Pon en orden tus ideas y descubrirás cuáles son tus prioridades. Una vez que tengas eso claro, tomar decisiones será mucho más sencillo.
Amor: Buscarás el apoyo de tu pareja para afrontar aquellas situaciones difíciles que deberás soportar hoy. Ella te ayudará.
Riqueza: Noticias de antiguos trabajos te sacudirán. Necesitarás tomarte el día con mucha calma y descansar más que trabajar.
Bienestar: Vivirás momentos de mucho estrés ya que pasas demasiado tiempo trabajando para que todo funcione bien. Pide ayuda a los demás.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Lo que hoy siembres tendrá sus frutos en el corto plazo. Actúa con determinación como el líder que eres.
Amor: La falta de confianza en tu aspecto físico te predispone a conquistas que no prosperan. No te menosprecies, confía en ti mismo.
Riqueza: Tu arrogancia será el detonante de un verdadero desastre a nivel económico. Trata de ser más humilde a la hora de negociar.
Bienestar: En esta etapa estarás muy sensible ante las reacciones y deseos de las personas que te rodean. Tus sentimientos estarán a flor de piel.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tu situación económica no parecerá mejorar en nada. Deberás comenzar a considerar otras opciones alternativas.
Amor: Entrarás en la recta final de la conquista y cuando menos lo esperes esa persona que amas caerá a tus pies.
Riqueza: Tendrás inconvenientes para poder cumplir con todas tus responsabilidades, pero nada retrasará tu descanso de fin de semana.
Bienestar: La generosidad será algo que hará que te acerques más a la perfección. Recolecta ropa y alimentos y distribúyela entre quienes más la necesitan.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: El principal peligro se centra en el exceso de trabajo, lo que hace conveniente unas vacaciones. Libera tu cuerpo de tensiones.
Amor: Ves tu vida afectiva un poco gris. Andas un poco despistado y tienes tendencia a subestimar tus sentimientos y los de los demás.
Riqueza: Estás expuesto a demoras, confusiones y desacuerdos por lo que quizás muchas situaciones escapen a tu control.
Bienestar: Antes de iniciar nuevas actividades, es un momento oportuno para que dediques más tiempo a aumentar tus conocimientos, resultará gratificante.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Permanecerás objetivo en todas las circunstancias, ya que tus facultades de razonamiento te dotan de una mente lúcida.
Amor: Conocerás a alguien por quien sentirás una atracción que no podrás detener. Esto podría ser el comienzo de algo bueno. No tengas miedo a las diferencias.
Riqueza: Propensión a las discusiones en el ámbito laboral, lo que afectará tu situación económica. Mejor trata de controlarte.
Bienestar: No trates de encontrar explicaciones para todas las cosas. Cuando uno deja de sentir es mejor tomar decisiones rápidas que hieran lo menos posible.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: El hogar y la familia van a cobrar mucha importancia para ti. Querrás y te querrán, estos serán días de mucha felicidad.
Amor: Si tu relación es rutinaria y sin estímulos, busca alternativas. Tu imaginación está elevada y podrás encontrar una salida.
Riqueza: Tu actitud será muy valorada, sobre todo si en el trabajo te permiten tomar decisiones de peso. Habrá aumentos en tu salario.
Bienestar: Cuando se trate de trabajar con otros, no te muestres impaciente. Tu falta de tolerancia puede causar malos ratos y herir los sentimientos ajenos.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Es un buen día para hacer planes para el futuro, los planetas están de tu parte y te darán claridad y rápido poder de decisión.
Amor: Una cena romántica es todo lo que espera tu pareja. La tienes un poco olvidada, complácela.
Riqueza: No malgastes tu sueldo porque las emergencias estarán a la orden del día. Manéjate con cautela.
Bienestar: La armonía interior te ayudará a estar bien por fuera. Trata de descargar tensiones con algunas sesiones de masajes o practicando yoga.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Día propicio para disfrutar de la amistad y de las relaciones en general. Haz algunas llamadas o una reunión por video llamada.
Amor: Un profundo entendimiento con tu pareja desembocará en una relación de mayor compromiso. Es momento de hacer planes para el futuro.
Riqueza: Administrarás con criterio tus ingresos y lograrás una alta rentabilidad. Es un buen día para los juegos de azar.
Bienestar: Alcanzar el equilibrio entre tu mente y tu cuerpo será la clave para estar en paz. No hagas más de lo que puedas.
