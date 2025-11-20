Horóscopo de hoy jueves 20 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Hoy la corriente predominante contra la que tendrás que luchar es la de afiliarte a todos los tópicos que conozcas. Amor: Será con alegría que los problemas de pareja comiencen a resolverse fácilmente. Debes dialogar y plantear lo que te molesta. Riqueza: Haz planes a largo plazo y apégate a ellos, de esta manera podrás tener un futuro más tranquilo y sin sobresaltos económicos. Bienestar: Tus sueños están destinados a hacerse realidad, pero no puedes esperar resultados inmediatos. Cuídate de no cerrarte.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu buen estado anímico te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día. Amor: Esa alegría que te acompaña hace que estés muy receptivo, lo cual te favorecerá mucho para mejorar tu vida sentimental. Riqueza: Apégate a saldar tus deudas y no esperes que estas se paguen solas. Necesitarás cambiar tu estilo de vida. Bienestar: Haz una pausa de tu rutina habitual, olvida tus preocupaciones y disfruta de algún momento agradable en la paz tu hogar.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Inspiras a otros para que hagan y den lo mejor de sí y para que participen en una mejora desarrollando tu gran potencial. Amor: Tal vez abrir los ojos sea doloroso al comienzo, pero en breve te alegrarás. A veces duele ver la realidad. Riqueza: En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas. Bienestar: Te encantará, y revitalizará tu cuerpo y tu mente, conversar con tus amigos y sacar toda tu expresividad interna.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: El caos se ordena pero la ansiedad aún no desaparece. No fuerces situaciones afectivas, deja que las cosas surjan naturalmente. Amor: Te pide más de lo que puedes dar, es probable que te paralices. Por el momento tu pareja no logrará respetar tus tiempos. Riqueza: Cuidado con ser crítico con los errores ajenos. Esto puede traerte problemas en el trabajo, en la economía o las finanzas. Bienestar: Disminuye tu energía física. Deberás descansar lo suficiente y deberás también tener cuidado con intoxicaciones o falsos diagnósticos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Pon en orden tus ideas y descubrirás cuáles son tus prioridades. Una vez que tengas eso claro, tomar decisiones será mucho más sencillo. Amor: Buscarás el apoyo de tu pareja para afrontar aquellas situaciones difíciles que deberás soportar hoy. Ella te ayudará. Riqueza: Noticias de antiguos trabajos te sacudirán. Necesitarás tomarte el día con mucha calma y descansar más que trabajar. Bienestar: Vivirás momentos de mucho estrés ya que pasas demasiado tiempo trabajando para que todo funcione bien. Pide ayuda a los demás.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Lo que hoy siembres tendrá sus frutos en el corto plazo. Actúa con determinación como el líder que eres. Amor: La falta de confianza en tu aspecto físico te predispone a conquistas que no prosperan. No te menosprecies, confía en ti mismo. Riqueza: Tu arrogancia será el detonante de un verdadero desastre a nivel económico. Trata de ser más humilde a la hora de negociar. Bienestar: En esta etapa estarás muy sensible ante las reacciones y deseos de las personas que te rodean. Tus sentimientos estarán a flor de piel.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu situación económica no parecerá mejorar en nada. Deberás comenzar a considerar otras opciones alternativas. Amor: Entrarás en la recta final de la conquista y cuando menos lo esperes esa persona que amas caerá a tus pies. Riqueza: Tendrás inconvenientes para poder cumplir con todas tus responsabilidades, pero nada retrasará tu descanso de fin de semana. Bienestar: La generosidad será algo que hará que te acerques más a la perfección. Recolecta ropa y alimentos y distribúyela entre quienes más la necesitan.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: El principal peligro se centra en el exceso de trabajo, lo que hace conveniente unas vacaciones. Libera tu cuerpo de tensiones. Amor: Ves tu vida afectiva un poco gris. Andas un poco despistado y tienes tendencia a subestimar tus sentimientos y los de los demás. Riqueza: Estás expuesto a demoras, confusiones y desacuerdos por lo que quizás muchas situaciones escapen a tu control. Bienestar: Antes de iniciar nuevas actividades, es un momento oportuno para que dediques más tiempo a aumentar tus conocimientos, resultará gratificante.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Permanecerás objetivo en todas las circunstancias, ya que tus facultades de razonamiento te dotan de una mente lúcida. Amor: Conocerás a alguien por quien sentirás una atracción que no podrás detener. Esto podría ser el comienzo de algo bueno. No tengas miedo a las diferencias. Riqueza: Propensión a las discusiones en el ámbito laboral, lo que afectará tu situación económica. Mejor trata de controlarte. Bienestar: No trates de encontrar explicaciones para todas las cosas. Cuando uno deja de sentir es mejor tomar decisiones rápidas que hieran lo menos posible.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: El hogar y la familia van a cobrar mucha importancia para ti. Querrás y te querrán, estos serán días de mucha felicidad. Amor: Si tu relación es rutinaria y sin estímulos, busca alternativas. Tu imaginación está elevada y podrás encontrar una salida. Riqueza: Tu actitud será muy valorada, sobre todo si en el trabajo te permiten tomar decisiones de peso. Habrá aumentos en tu salario. Bienestar: Cuando se trate de trabajar con otros, no te muestres impaciente. Tu falta de tolerancia puede causar malos ratos y herir los sentimientos ajenos.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Es un buen día para hacer planes para el futuro, los planetas están de tu parte y te darán claridad y rápido poder de decisión. Amor: Una cena romántica es todo lo que espera tu pareja. La tienes un poco olvidada, complácela. Riqueza: No malgastes tu sueldo porque las emergencias estarán a la orden del día. Manéjate con cautela. Bienestar: La armonía interior te ayudará a estar bien por fuera. Trata de descargar tensiones con algunas sesiones de masajes o practicando yoga.