Horóscopo de hoy lunes 10 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto directo en los vínculos familiares. Estarás bien en el dinero y en el amor. Amor: Pon atención a tu relación. Tu pareja no te comunica algunas cosas que le molestan ya que no la dejas llegar a tu interior. Riqueza: Buen momento para avanzar sin miedo en el plano laboral. Estudia bien lo que deseas y encamínate hacia el logro de tus metas. Bienestar: Tómate unos minutos cada día y observa tus actitudes. Haz un listado de las mismas y modifica las que te resulten incongruentes con tu pensamiento.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Resolverás conflictos de larga data. Sé prolijo y obtendrás resultados positivos, aléjate del caos que opaca tu rendimiento. Amor: Incremento del deseo sexual. Nuevas propuestas en el plano amoroso, que satisfarás de a dos. Momentos de éxtasis y plenitud. Riqueza: En el trabajo podrás cristalizar tus ideas con acierto y obtener los réditos calculados solamente si pones atención a los detalles. Bienestar: No te muevas a ciegas, la información será la base de tu éxito. La información es poder, deberás ver qué estás dispuesto a sacrificar para tenerla.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, solamente escucha tu voz interior. Amor: Alguien conocido muestra de repente interés en ti, pero lo estás apartando. Cuando hoy se presente una oportunidad, aprovéchala. Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros. Contarás con todos los recursos para concretar proyectos productivos. Bienestar: Hoy podrás disfrutar de un día excepcional, porque tu cuerpo y tu mente te acompañarán a todo lo que desees hacer.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te darás cuenta de lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte. Amor: Se hace más profunda una relación nueva o ya existente, y tus sentimientos serán más fuertes que nunca. Riqueza: Posibilidad de que se presente una buena oportunidad de promocionarte en el trabajo o en los estudios. Trabaja por tu futuro. Bienestar: En ocasiones, no coinciden tus deseos con lo que tu cuerpo te deja hacer. Intenta de a poco llevar tu estado físico al lugar donde quieres.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: La vida es una totalidad, cosas buenas y cosas malas. Aprende a aceptarlas y a vivirlas con alegría o resignación. Amor: En el sexo encontrarás una relación que te permitirá actuar con espontaneidad, sólo si no te cuestionas tus deseos. Riqueza: Es un buen momento para establecer nuevos contactos o cultivar los existentes para fomentar y lograr tus objetivos económicos. Bienestar: Deberás extremar los cuidados de tu psiquis para no caer en pozos depresivos. Una buena opción es conversar con amigos y familiares.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: En la medida que apliques todo tu empeño lograrás revertir tu dolencia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos. Amor: Sabés cómo hacer para que todos caigan a tus pies, pero en este período no lograrás encontrar más que relaciones casuales. Riqueza: Debes buscar el trabajo que más se acomode a tu personalidad. Tienes cualidades para la economía o las finanzas. Bienestar: Recurre a personas de mayor experiencia de vida y escucha lo que tienen para decirte. Luego plantea tu punto de vista y compara.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Hoy es un día excelente para ti, trata de compartirlo con los demás y verás como obtendrás buenos resultados. Amor: Tu impaciencia te impide a veces disfrutar de verdad de los placeres de la sexualidad. Relájate y déjate llevar. Riqueza: Posees una gran fuerza moral que te da total discernimiento sobre lo correcto en los negocios. No te dejes confundir. Bienestar: Tu salud es buena aunque puedes mejorarla cuidando tu dieta y dando más prioridad a la práctica de actividades al aire libre. No olvides relajarte.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Predominará en ti una marcada tendencia al desánimo. Un buen chequeo médico a tiempo te evitará miedos innecesarios. Amor: No trates de que tu pareja se amolde a tus caprichos. Una pareja son dos personas, ten en cuenta sus gustos y opiniones. Riqueza: Tu peor enemigo será la falta de organización. Ignora a quienes te apuran. Hoy, es mejor pecar de obsesivo que de descuidado. Bienestar: El comportamiento de meter la cabeza en la arena ante los problemas lo único que hará es empeorar las cosas. No juzgues a un libro por la cubierta.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Recuperado en salud tanto física como emocional. Desarrollas mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos que te aquejan. Amor: Habrá reconciliaciones, conquistas, perdones y, en menor escala, uniones definitivas. Piensa estrategias para el futuro. Riqueza: Recuerda que en pocas semanas tendrá lugar un hecho decisivo para tu economía. No es momento para cambiar de trabajo. Bienestar: Genérate la posibilidad de empezar a estudiar algún idioma extranjero, alguna filosofía o tradición de otra cultura. Renovará tu ser interior.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: El problema principal de esta jornada radicará en tus ideas poco claras o en la desconcentración. Permanece más atento. Amor: Los celos enfermizos llevarán a esta relación a su final. Si no quieres esto, trata de confiar más en tu pareja. Riqueza: Los astros estarán bien aspectados en lo que se refiere a estudios y asuntos laborales. No dejes pasar esta oportunidad. Bienestar: Trata de cambiar algunos malos hábitos porque tu cuerpo comenzará a cansarse. No te hará mal descansar más y alimentarte mejor.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Hoy puede que no estés del todo concentrado, especialmente en lo que se refiere a documentos legales. Presta más atención. Amor: Tus sentimientos se verán aturdidos cuando un gran amor del pasado vuelva para reconquistarte. Analiza lo que quieres. Riqueza: Gracias a tu inteligencia todo se resolverá rápidamente en tu trabajo. Tus superiores pondrán sus ojos en ti, prepárate. Bienestar: Deberías ver las cosas desde fuera, desde donde se pueden apreciar mejor. Trata de no ser tan cerrado y estructurado.