Horóscopo de hoy lunes 16 de diciembre, signo por signo

Bienestar: La diosa de la fortuna le sonríe únicamente a aquellos que no temen tomar los riesgos necesarios para alcanzar sus sueños y esperanzas.

Amor: No desperdicies tu tiempo llorando aquella persona que nunca fue adecuada para ti. Continúa tu camino y renueva tus esperanzas.

Hoy: No dudes en pedir socorro a tus amigos más cercanos cuando tu situación se complique en demasía. Confía en ellos.

Bienestar: Puede que hoy no te sientas con ánimos de nada, pero aun así deberás poner tu mejor cara y salir a enfrentar el mundo, como todos los días.

Hoy: No te has esforzado demasiado por salir adelante y por eso ahora padecerás las consecuencias de tu desinterés.

Riqueza: No esperes que tus colegas se muestren solidarios contigo cuando el ambiente laboral es de pura competencia. No seas ingenuo.

Amor: No dejes que tu pareja te haga elegir entre ella y tu carrera. Si las cosas se ponen feas, aclárale bien cuál es tu postura ante esta situación.

Riqueza: No te confundas, no se trata de suerte, deberás poner mucho esfuerzo para obtener un logro ampliamente retributivo.

Amor: Eres viril, picaflor y no te gusta estar enamorado. Aunque al final te toparás con el gran amor de tu vida y caerás rendido a sus pies.

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Serás el pedestal en el que se apoyen tus seres queridos. Este puesto no es fácil de llenar, requerirás de todo de ti para hacerlo.

Amor: Comenzarás a considerar la posibilidad de dar ese gran paso en la pareja. Evalúa tus sentimientos y toma una decisión.

Riqueza: No hay meta posible que no seas capaz de alcanzar si pones toda tu concentración en ello. No temas exigirte al máximo.

Bienestar: Que la falta de demostraciones de cariño no termine por afectar seriamente tu relación sentimental. No hay nada material que suplante un te quiero.