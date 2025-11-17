Horóscopo de hoy lunes 17 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Si los acontecimientos no te favorecen, tendrás que evitar enfadarte y dejarte vencer por la inquietud. Amor: Tal vez descubras que sientes algo más por un colega de tu trabajo. Para tu sorpresa, te ayudarán algunos íntimos a acercarte. Riqueza: Da una mejor atención a tus clientes o jefes y cuida que lo que haces esté bien hecho. No dejes todo librado al azar. Bienestar: Quienes te critican, directamente estimulan tu espíritu de lucha. Los superarás. Recuerda que lo que no te mata, te fortalece.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te encontrarás cerrado en ti mismo y no permitirás sugerencias ni indicaciones. Cambia esa actitud, no te favorece. Amor: Tendrás que cuidar muy bien qué palabras usas para comunicarte, ya que ambos están muy susceptibles. Habla con el corazón. Riqueza: Embarcarte en una aventura financiera no te salvará de tus deudas, por el contrario te conducirá a un rojo en tu contabilidad. Debes ser prudente. Bienestar: Aunque sueles resistirte a los cambios, esta vez los harás gustoso. Deja que el instinto te guíe, porque de lo que elijas dependerá el mañana.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Prepárate porque las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. Es momento de pensar todos tus planeas nuevamente desde cero. Amor: No te fíes de quien se te acerque velozmente. Tómate una pausa para evaluar con quién estás tratando. Riqueza: Próximamente algunos de los proyectos que se habían quedado estancados saldrán a la luz. Es momento de actuar de manera firme. Bienestar: Tus nervios podrían arruinar este día si no te impones algo de disciplina. Debes aprender a darle más valor a las cosas sencillas de la vida.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Buen momento para generar nuevas relaciones y enriquecer tus contactos sociales. Te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo. Amor: Iniciarás un ciclo favorable para limar asperezas con tu pareja. Te verás abierto y dispuesto a aceptar nuevas opiniones. Riqueza: Deberás evitar ser iluso e imprudente. Puede que en este momento tengas demasiadas opciones, pero solamente algunas son buenas. Bienestar: Debes cuidar más tu sueño para así poder llegar a estados armoniosos que te llenan de paz el espíritu.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy hacer algo de deporte te servirá para recuperarte de la dura jornada laboral. Aprovecha para pensar que quieres para tu vida. Amor: Las cosas se desarrollan con lentitud. Las relaciones sentimentales necesitan más atención que de costumbre en este momento. Riqueza: No darás importancia a los problemas que se te presenten en el trabajo, hoy te encuentras dispuesto a enfrentarte a todo. Bienestar: Si habías pensado incorporarte a un plan de ejercicios, tendrás la vitalidad física para hacerlo. Cuida tus huesos y las articulaciones.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Puede que no estés de humor para realizar algunas tareas pendientes, pero te apurarán con las entregas y deberás ponerte al día. Amor: Amor a la vista. Nunca le prestaste demasiada atención a esa persona de tu trabajo, es hora que la mires de otra manera. Riqueza: Propuestas de negocios llegarán hasta ti, pero analiza bien antes de tomar una decisión porque no todo lo que reluce es oro. Bienestar: Se presentará la oportunidad de conocer nuevas personas, y descubrirás en ellas a grandes amigos que te durarán toda la vida.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Los hechos del pasado tendrán repercusiones en el presente. Trata de no angustiarte hoy porque eso te complicará la jornada. Amor: Un encuentro con alguien del pasado logrará sacar a relucir tu faceta romántica. Verás con otros ojos a esa persona. Riqueza: Tus actividades económicas están encaminadas y te permitirán disfrutar de una situación más holgada. Bienestar: Las hierbas con propiedades medicinales te permitirán eliminar toxinas, mantenerte tranquilo y dormir mejor. No dudes en probarlas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Te irritarás fácilmente. Amor: En nombre de la libertad puedes cometer el gran error de alejar a quien te ama. Todos cometemos errores, acéptalo. Riqueza: No planifiques gastos que luego no podrás afrontar, porque no tendrás más de lo que en justicia te corresponda. Bienestar: Puedes aprender a delegar responsabilidades para prestar mejor y mayor atención a todo lo que te rodea.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy obtendrás resultados fáciles en algunas áreas, pero obstáculos y demoras en otras. Cálmate, todo terminará bien. Amor: Una invitación te hará dejar de lado otro plan que tenías. La angustia comenzará a ceder a partir de un nuevo vínculo afectivo. Riqueza: Si existe un bloqueo en tus finanzas, es una señal clara de que algo estás haciendo mal o algún proyecto no es el adecuado. Bienestar: Te sentirás algo más cansado de lo normal. Frena un poco el ritmo y practica alguna terapia que te guste.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Paciencia con algunas limitaciones. Mantén el buen humor y disponibilidad para evitar conflictos familiares serios. Amor: Se aleja la época de estar revoloteando de un lado a otro. Has madurado, pondrás más seriedad a tus relaciones sentimentales. Riqueza: Tienes que ser paciente. Controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor. Bienestar: Momento de tensiones para la salud. Cuida las horas de descanso. Practica algún deporte que te ayude a liberar la presión que sientes.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Deberías buscar otro trabajo que se adapte más a tus gustos. Aprovecha los fines de semana para cargarte de energía. Amor: Tu sex appeal funcionará a pleno en esta etapa. Deja de lado la timidez y dedícate a la conquista, presas no te faltarán. Riqueza: Los negocios no pasarán por su mejor momento. Lo mejor será decidir cuáles son tus prioridades o terminarás en bancarrota. Bienestar: La sinceridad es una virtud que deberías cultivar más. Hay personas que no merecen seguir presas de tus engaños y mentiras.