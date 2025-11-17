Horóscopo de hoy lunes 17 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 17 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Si los acontecimientos no te favorecen, tendrás que evitar enfadarte y dejarte vencer por la inquietud.
Amor: Tal vez descubras que sientes algo más por un colega de tu trabajo. Para tu sorpresa, te ayudarán algunos íntimos a acercarte.
Riqueza: Da una mejor atención a tus clientes o jefes y cuida que lo que haces esté bien hecho. No dejes todo librado al azar.
Bienestar: Quienes te critican, directamente estimulan tu espíritu de lucha. Los superarás. Recuerda que lo que no te mata, te fortalece.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Te encontrarás cerrado en ti mismo y no permitirás sugerencias ni indicaciones. Cambia esa actitud, no te favorece.
Amor: Tendrás que cuidar muy bien qué palabras usas para comunicarte, ya que ambos están muy susceptibles. Habla con el corazón.
Riqueza: Embarcarte en una aventura financiera no te salvará de tus deudas, por el contrario te conducirá a un rojo en tu contabilidad. Debes ser prudente.
Bienestar: Aunque sueles resistirte a los cambios, esta vez los harás gustoso. Deja que el instinto te guíe, porque de lo que elijas dependerá el mañana.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Prepárate porque las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. Es momento de pensar todos tus planeas nuevamente desde cero.
Amor: No te fíes de quien se te acerque velozmente. Tómate una pausa para evaluar con quién estás tratando.
Riqueza: Próximamente algunos de los proyectos que se habían quedado estancados saldrán a la luz. Es momento de actuar de manera firme.
Bienestar: Tus nervios podrían arruinar este día si no te impones algo de disciplina. Debes aprender a darle más valor a las cosas sencillas de la vida.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Buen momento para generar nuevas relaciones y enriquecer tus contactos sociales. Te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo.
Amor: Iniciarás un ciclo favorable para limar asperezas con tu pareja. Te verás abierto y dispuesto a aceptar nuevas opiniones.
Riqueza: Deberás evitar ser iluso e imprudente. Puede que en este momento tengas demasiadas opciones, pero solamente algunas son buenas.
Bienestar: Debes cuidar más tu sueño para así poder llegar a estados armoniosos que te llenan de paz el espíritu.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy hacer algo de deporte te servirá para recuperarte de la dura jornada laboral. Aprovecha para pensar que quieres para tu vida.
Amor: Las cosas se desarrollan con lentitud. Las relaciones sentimentales necesitan más atención que de costumbre en este momento.
Riqueza: No darás importancia a los problemas que se te presenten en el trabajo, hoy te encuentras dispuesto a enfrentarte a todo.
Bienestar: Si habías pensado incorporarte a un plan de ejercicios, tendrás la vitalidad física para hacerlo. Cuida tus huesos y las articulaciones.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Puede que no estés de humor para realizar algunas tareas pendientes, pero te apurarán con las entregas y deberás ponerte al día.
Amor: Amor a la vista. Nunca le prestaste demasiada atención a esa persona de tu trabajo, es hora que la mires de otra manera.
Riqueza: Propuestas de negocios llegarán hasta ti, pero analiza bien antes de tomar una decisión porque no todo lo que reluce es oro.
Bienestar: Se presentará la oportunidad de conocer nuevas personas, y descubrirás en ellas a grandes amigos que te durarán toda la vida.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Los hechos del pasado tendrán repercusiones en el presente. Trata de no angustiarte hoy porque eso te complicará la jornada.
Amor: Un encuentro con alguien del pasado logrará sacar a relucir tu faceta romántica. Verás con otros ojos a esa persona.
Riqueza: Tus actividades económicas están encaminadas y te permitirán disfrutar de una situación más holgada.
Bienestar: Las hierbas con propiedades medicinales te permitirán eliminar toxinas, mantenerte tranquilo y dormir mejor. No dudes en probarlas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Te irritarás fácilmente.
Amor: En nombre de la libertad puedes cometer el gran error de alejar a quien te ama. Todos cometemos errores, acéptalo.
Riqueza: No planifiques gastos que luego no podrás afrontar, porque no tendrás más de lo que en justicia te corresponda.
Bienestar: Puedes aprender a delegar responsabilidades para prestar mejor y mayor atención a todo lo que te rodea.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Hoy obtendrás resultados fáciles en algunas áreas, pero obstáculos y demoras en otras. Cálmate, todo terminará bien.
Amor: Una invitación te hará dejar de lado otro plan que tenías. La angustia comenzará a ceder a partir de un nuevo vínculo afectivo.
Riqueza: Si existe un bloqueo en tus finanzas, es una señal clara de que algo estás haciendo mal o algún proyecto no es el adecuado.
Bienestar: Te sentirás algo más cansado de lo normal. Frena un poco el ritmo y practica alguna terapia que te guste.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Paciencia con algunas limitaciones. Mantén el buen humor y disponibilidad para evitar conflictos familiares serios.
Amor: Se aleja la época de estar revoloteando de un lado a otro. Has madurado, pondrás más seriedad a tus relaciones sentimentales.
Riqueza: Tienes que ser paciente. Controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor.
Bienestar: Momento de tensiones para la salud. Cuida las horas de descanso. Practica algún deporte que te ayude a liberar la presión que sientes.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Deberías buscar otro trabajo que se adapte más a tus gustos. Aprovecha los fines de semana para cargarte de energía.
Amor: Tu sex appeal funcionará a pleno en esta etapa. Deja de lado la timidez y dedícate a la conquista, presas no te faltarán.
Riqueza: Los negocios no pasarán por su mejor momento. Lo mejor será decidir cuáles son tus prioridades o terminarás en bancarrota.
Bienestar: La sinceridad es una virtud que deberías cultivar más. Hay personas que no merecen seguir presas de tus engaños y mentiras.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Buen día para hacer llamadas, escribir cartas o concertar citas virtuales. La comunicación funcionará mejor si te das más confianza.
Amor: Si crees que no te aman lo que esperas, no estará de más pedir alguna prueba de afecto. Piensa bien antes de tomar una decisión importante.
Riqueza: Situación favorable para las actividades profesionales, con posibilidad de ascenso a posiciones más responsables.
Bienestar: Todo seguirá su curso de manera sencilla, sin altibajos. En el día de hoy te sientes especialmente preparado, satisface tu curiosidad.
Comentarios