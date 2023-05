Horóscopo de hoy, lunes 22 de mayo de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Bienestar: No vale la pena que pierdas el control por comentarios de gente que solo busca provocarte. No caigas en su juego.

Riqueza: Tu capacidad de persuasión será requerida. Alguien no está muy convencido de ayudarte y debes lograr que cambie de parecer.

Bienestar: No siempre serás capaz de encontrar una razón por la cual algunas cosas tienen el desenlace que poseen. Acepta la intrínseca complejidad de la vida.

Riqueza: Tendrás una jornada muy complicada a nivel laboral en el día de hoy. El trabajo parecerá no tener final alguno.

Amor: Pon todas tus energías en esa salida que tanto programaste. La jornada no podría ser más propicia para el amor.

Hoy: Estarás perpetuamente tenso y ansioso en la jornada de hoy. Nada parecerá salir de acuerdo a tus planes. No pierdas la calma.

Bienestar: La gimnasia es una materia a desarrollar en tu vida cotidiana. Si no dejas el sedentarismo de lado, sus consecuencias saldrán a la luz pronto.

Riqueza: Si estás buscando trabajo, lo mejor es que no pierdas las esperanzas. Deberás sortear muchos obstáculos, pero lo hallarás.

Hoy: Sientes que alguien está hablando mal de ti. Hoy te darás cuenta de que no estabas equivocado. Descubre quién es.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Tu autoestima está hoy un poco caída, pero el hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti.

Amor: Lo de ustedes ya no funcionaba ni tenía futuro, así que no pierdas tiempo lamentándote. Mejor, sal y conoce gente nueva.

Riqueza: La suerte está de tu lado. Los problemas económicos comienzan a solucionarse, al igual que los conflictos en el hogar.

Bienestar: No seas tan necio y de una vez por todas visita a tu médico. Un chequeo general servirá para disipar las dudas sobre cualquier patología.