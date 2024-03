Horóscopo de hoy lunes 25 de marzo, signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No busques conflictos donde no los hay. Lo mejor es dejar que las cosas sigan su cauce y no preocuparse por demás.

Amor: Harás un viaje junto a tu pareja y descubrirán que son tal para cual. La convivencia aparece como una opción segura.

Riqueza: Eres bastante mano suelta con tu dinero. Si no controlas más tus gastos, terminarás llenándote de objetos innecesarios.

Bienestar: Ten paciencia y no hables sin pensar antes lo que dirás. Verás que cuando todo empiece a funcionar, tu vida amorosa será igual o mejor que antes.