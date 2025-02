Horóscopo de hoy lunes 3 de febrero, signo por signo

Hoy: En el momento que se te presenten las oportunidades no te faltarán presencia y carisma. Y hacerte escuchar será fácil para ti.

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Estás ansioso e inquieto, así que trata de relajarte para poder descansar. Surgirán inconvenientes que no podrás solucionar.

Amor: No renuncies a tu pareja sin antes hacer todo lo que puedas para retenerla. Recuerda que la vida de a dos no es sencilla.

Riqueza: Continuarán las buenas noticias financieras para ti. Solo asegúrate de eliminar los problemas antes de que surjan.

Bienestar: Asegúrate de no dejar tus responsabilidades en último lugar porque no sabes cuándo no contarás con el tiempo para cumplirlas.