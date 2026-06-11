El gesto de Javier Milei el día de cumpleaños de Patricia Bullrich para calmar los rumores de crisis

El presidente Javier Milei saludó hoy por su cumpleaños a la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. «Mi eterno agradecimiento», expresó el mandatario hacia la exministra de Seguridad.

El mensaje se da días después que hubo diferencias internas por el pliego de la jueza Verónica Michelli.

El saludo de cumpleaños de Javier Milei a Patricia Bullrich

«FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente«, escribió Mileil en X, acompañada de una foto sobre sus festejos de los 70 años.

FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! pic.twitter.com/GSjLXc2WAE — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

La publicación del presidente buscó un poco calmar los rumores de crisis con la senadora, luego de días donde reinó la tensión entre la Casa Rosada y Bullrich por su postura de no retirar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli.

En medio de semanas complejas, la legisladora demostró su volumen político tras tomar distancia de las directivas impartidas por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, luego de que el Senado aprobara el pliego de la magistrada pese a la voluntad de retirarlo que expresó el Gobierno nacional.

Antes, también había tomado distancia respecto a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en una polémica por sus viajes y su patrimonio. Bullrich le reclamó la demora de la presentación de su declaración jurada.

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