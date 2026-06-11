Una camiseta mundialista con sello neuquino

Howl es una marca neuquina de ropa deportiva. Su esencia se refleja en la búsqueda prendas versátiles con estilo, donde reinan las estampas abstractas. La creadora de la marca, Nicole Rostán, cuenta que cuando comenzó a pensar en la próxima Copa del Mundo, tuvo claro que quería sumarse a la pasión futbolera que atraviesa a los argentinos, pero desde su propio lenguaje. Así nació una prenda inspirada en la Selección Argentina, no es una réplica de la camiseta tradicional, sino una reinterpretación con identidad propia.

La propuesta toma forma en una remera disponible en versión femenina y masculina/unisex, confeccionada en polisoft, una lycra liviana con gran elasticidad y capacidad de adaptación al movimiento. En el modelo femenino, la moldería incorpora curvas que acompañan y favorecen la silueta, mientras que la versión masculina presenta un diseño de cuello distintivo y una caída que también permite usarla en clave oversize.

Ambas prendas fueron realizadas con una de las incorporaciones más recientes del taller: una máquina flatseamer que permite lograr costuras planas y reforzadas, elevando la calidad y terminación de cada pieza.

La inspiración para la estampa surge de la camiseta actual de la Selección, aunque reinterpretada desde una mirada artística. Las clásicas franjas celestes y blancas se transforman en composiciones abstractas, reflejando la identidad de la marca. Estas evocan el cielo, las nubes, el reflejo del agua y las siluetas de la naturaleza.

La remera busca trascender el momento deportivo. Puede acompañar una jornada de entrenamiento, una salida casual, un partido frente a la pantalla o una celebración patria. También se proyecta como una pieza de colección para quienes disfrutan de conservar objetos vinculados a momentos emblemáticos.

Para Howl, el verdadero desafío no estuvo en reproducir colores o símbolos reconocibles, sino en transmitir aquello que representa la Selección para millones de argentinos. “Lo importante era expresar ese sentimiento tan fuerte y profundo”, resume su diseñadora.