La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta amarilla y naranja: las zonas más complicadas por la nieve y el viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas, amarilla y naranja, que tendrá impacto en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. Según lo informado, este jueves el temporal combinará viento con ráfagas intensas y nevadas.

Las zonas complicadas por la nieve y el viento

El organismo informó que por el viento, la alerta será amarilla y se prevé vientos del sector oeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar o superar los 100 km/h».

Las zonas afectadas serán: Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó – Los Lagos – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar.

Respecto a la nieve, la alerta será de nivel amarillo y naranja. En líneas general «se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual».

«En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó el organismo.

Las zonas afectadas son: