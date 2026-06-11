Shakira mostró la intimidad de los ensayos para la inauguración del Mundial 2026: «¡Esto ya arrancó!»

La artista colombiana compartió imágenes de la previa del histórico show que encabezará en el Estadio Azteca junto a Burna Boy y un imponente despliegue escénico.

A pocas horas de protagonizar la ceremonia inaugural del Mundial 2026, Shakira compartió con sus millones de seguidores algunos detalles de la intensa preparación que realizó para uno de los espectáculos más esperados del año.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un video en el que se la ve cantando dentro de su auto mientras se dirige a los ensayos generales del evento que tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La artista interpretó parte de «Dai Dai», el tema que cantará junto al músico Burna Boy durante la apertura de la Copa del Mundo.

«¡Esto ya arrancó, mi gente!«, expresó con entusiasmo en una historia de Instagram, reflejando la emoción de las horas previas al show.

El impresionante despliegue para la ceremonia inaugural

Antes de compartir el video desde el automóvil, la estrella colombiana había publicado imágenes oficiales de los ensayos realizados dentro del estadio.

En las fotografías y videos se observa un importante operativo artístico que incluye decenas de bailarines, cientos de extras, cámaras de última generación y un impactante show de drones que acompañará la puesta en escena.

Además, durante la ceremonia se desplegarán las banderas de los distintos países participantes, uno de los momentos más emotivos de la inauguración.

Una semana de preparación sin descanso

Shakira también reveló que los preparativos demandaron varios días de intenso trabajo para llegar en las mejores condiciones al espectáculo.

«Hemos tenido una semana de ensayos sin parar, estamos listos. Tenemos muchas ganas de verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA«, escribió la cantante junto a las imágenes compartidas desde el estadio.

Shakira vuelve a ser protagonista de un Mundial

La presencia de Shakira en la inauguración genera una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol y la música. La artista mantiene una relación especial con las Copas del Mundo desde que interpretó «Waka Waka (This Time for Africa)», la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, convertida en uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

Ahora, la colombiana volverá a ocupar un lugar central en una ceremonia que promete marcar un antes y un después en la historia de los Mundiales.