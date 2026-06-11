Neuquén suma una ciudad al sistema interconectado nacional: el proyecto que ingresó a la Legislatura

Alicurá, la represa desde la cual partirá la línea de alta tensión. Foto: archivo Matías Subat.

El Gobierno provincial giró a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que tiene por objetivo financiar, como obras principales, la interconexión eléctrica desde Alicurá a Villa La Angostura (Alivilla) y la primera etapa del llamado «Cierre del Anillo Norte».

Se trata de una línea de financiamiento de 137,845 millones de dólares, en el contexto de la segunda etapa del «Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de Neuquén».

La obra, según se informó, será financiada por la CAF o el organismo que la reemplace, contempla un plazo total de 15 años y prevé un periodo de gracia para el pago de capital de hasta 54 meses.

Estiman en Neuquén más de 55.000 habitantes beneficiados

Desde el Ejecutivo se estimó que la segunda etapa del crédito, cuya aprobación ahora deberá ser avalada por los diputados, beneficiará de manera directa «a más de 55.000 habitantes de las regiones Lagos del Sur, Alto Neuquén y del Pehuén«, mientras que el impacto indirecto alcanzará «a unas 338.000 personas entre residentes, turistas y usuarios del servicio eléctrico».

El proyecto de Alivilla había sido anunciado por el gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones en la Legislatura, luego de que la iniciativa original, que necesitaba de financiamiento nacional e involucraba a Río Negro, quedara trunca.

Los trabajos incluyen la instalación de una línea de alta tensión de 132 kV que conectará Villa La Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de Alicurá.

Una vez culminada, la obra permitirá reemplazar el actual esquema de generación aislada, que de acuerdo a cálculos oficiales le cuesta a la provincia alrededor de 2 millones de dólares por mes.

El Gobierno indicó que esta iniciativa representa «una solución neuquina» a la suspensión del proyecto Alipiba II, que contemplaba una interconexión regional entre Alicurá, Dina Huapi, Bariloche y Villa La Angostura.

La segunda obra, clave para el Norte Neuquino

Fuentes oficiales explicaron que el crédito también financiará la primera etapa del proyecto Cierre del Anillo Norte, que pretende construir una línea de alta tensión de aproximadamente 160 kilómetros entre las estaciones transformadoras de Las Lajas y Chos Malal.

«Esta infraestructura permitirá mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico en las regiones Alto Neuquén y del Pehuén, reduciendo el riesgo de interrupciones y generando condiciones más favorables para el crecimiento productivo, turístico y energético», agregaron desde Provincia.