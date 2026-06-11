Trabajar en Vaca Muerta: presentan herramientas financieras para pymes proveedoras del shale

La actividad está orientada a las empresas de Río Negro y Neuquén que brindan servicios a Vaca Muerta. Foto: Florencia Salto.

El próximo viernes 19 de junio, a partir de las 9:30 horas, se realizará el encuentro técnico “Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta”, en las instalaciones del Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.

La organización del evento se desarrolla de forma conjunta entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y las administraciones gubernamentales de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Los coordinadores informaron que el acceso a las disertaciones no tiene costo económico para los asistentes. Pero se aclaró que las vacantes son acotadas y se demanda una inscripción previa obligatoria que debe gestionarse a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/KNjoSRmiU4tY7JmH7.

La jornada apunta a exponer herramientas financieras concretas para el entramado empresarial de forma de respaldar la consolidación de la cadena de valor vinculada a Vaca Muerta.

Durante las exposiciones se detallarán los diversos instrumentos vigentes para el financiamiento productivo. Los paneles técnicos abordarán el funcionamiento de los fondos de garantía, las obligaciones negociables (ONs) y el uso de cheques de pago diferido.

La agenda también contempla el análisis de opciones vinculadas a los pagarés bursátiles y a las facturas de crédito electrónicas. Con este esquema, se busca flexibilizar las condiciones de crédito y aumentar la capacidad operativa de las pymes proveedoras del sector.

La convocatoria está orientada a los titulares y mandos medios de firmas comerciales de la región. El perfil apunta a empresas que integran el sector Oil & Gas y desean incorporar herramientas del mercado de capitales.

En el lugar confluirán profesionales y entidades del sistema financiero que brindan asesoramiento al sector productivo regional. El esquema de trabajo facilitará la vinculación directa entre los operadores de la industria energética y los agentes de crédito.

La alianza de los gobiernos de Río Negro y Neuquén

La realización de este encuentro responde a los lineamientos políticos fijados por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. La meta planteada por los mandatarios es avanzar en una estructura regional para coordinar los procesos de desarrollo.

Esta dinámica de trabajo tuvo un antecedente reciente con la reunión de los equipos técnicos de ambas provincias. En esa oportunidad, las comisiones avanzaron en la unificación de normativas y en la simplificación de trámites para agilizar la producción.

Más allá del segmento de los hidrocarburos, la unificación de criterios administrativos alcanza a sectores productivos tradicionales como la acuicultura, la ganadería y la fruticultura.