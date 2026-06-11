Alerta por estafas: usan el nombre del Poder Judicial de Río Negro para acceder a cuentas de WhatsApp

Las autoridades recomendaron verificar cualquier comunicación por vías oficiales antes de compartir información o realizar acciones en cuentas digitales.

El Poder Judicial de Río Negro emitió una advertencia ante la detección de una posible modalidad de estafa telefónica dirigida a personas matriculadas y usuarias del sistema judicial. La alerta surgió luego de que se reportaran comunicaciones realizadas por personas que se presentaban como integrantes del organismo y solicitaban información personal.

Según se informó oficialmente, durante esos llamados se pedía corroborar datos personales o de matrícula. Posteriormente, los interlocutores indicaban abrir WhatsApp, activar el altavoz o vincular un nuevo dispositivo a la cuenta.

Las autoridades señalaron que esa maniobra puede permitir que terceros accedan de manera indebida a la cuenta de mensajería de la víctima.

Cómo opera la maniobra

De acuerdo con la advertencia difundida, quienes realizan las llamadas intentan generar confianza utilizando el nombre del Poder Judicial para obtener información sensible o lograr que la persona realice acciones que comprometan la seguridad de sus cuentas digitales.

Desde el organismo remarcaron que «no se solicita por teléfono la vinculación de dispositivos de WhatsApp ni se piden códigos, claves, contraseñas o accesos personales para validar datos».

La recomendación también alcanza a correos electrónicos sospechosos que incluyan enlaces, archivos adjuntos o pedidos de información confidencial.

También detectaron correos electrónicos apócrifos

La advertencia se conoció pocos días después de otro episodio que encendió las alarmas. En esa oportunidad se detectó el envío masivo de correos electrónicos cuyo remitente aparentaba pertenecer a un juzgado de Familia.

Según se indicó, esos mensajes invitaban a seguir un enlace o descargar un archivo adjunto. Ante situaciones de este tipo, se aconseja no abrir vínculos, evitar descargas y verificar siempre el origen de la comunicación mediante canales oficiales.

El Poder Judicial recordó que las notificaciones institucionales se realizan a través de los sistemas habilitados y de los medios oficiales, por lo que cualquier pedido recibido por teléfono o correo electrónico debe ser analizado con precaución antes de realizar alguna acción.

Qué hacer ante una comunicación sospechosa

Las recomendaciones oficiales incluyen no abrir WhatsApp mientras se mantiene una llamada de estas características, no vincular dispositivos desconocidos y no proporcionar códigos de verificación, claves o contraseñas.

Además, se aconseja finalizar la comunicación ante cualquier solicitud sospechosa y corroborar la información únicamente mediante los canales oficiales del organismo.

Ante dudas, el Poder Judicial sugirió consultar con la Mesa de Ayuda o con los medios institucionales habilitados. La advertencia está dirigida especialmente a abogados, abogadas y usuarios del sistema judicial, aunque alcanza a cualquier persona que reciba mensajes o llamadas con pedidos de datos personales, accesos a cuentas digitales o descargas de archivos.