Horóscopo de hoy martes 20 de enero: las predicciones para los doce signos del zodiaco
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 20 de enero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Ciertas formas de actuar de amigos cercanos te demostrarán que su amistad ya no es lo que fue en un tiempo.
Amor: Deberás resignarte a dejarle el camino libre a aquella persona que en algún momento compartió sentimientos contigo.
Riqueza: Recuerda que las palabras siempre preceden a las acciones. Asegúrate de manejarte con cautela en tus comentarios.
Bienestar: Recuerda que el respeto no puede ser impuesto o comprado, debe ser ganado a través de acciones y actitudes adecuadas en el tiempo.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean está comenzando a alejarlas de ti. Cuidado.
Amor: No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas.
Riqueza: Mantén tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral.
Bienestar: Busca reformular tus conductas de comunicación en la pareja, buscando llevarla a un nivel superior. No desistas inmediatamente, todo lleva tiempo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tu casilla de correo electrónico necesita una limpieza. Hoy puede ser el día en que te deshagas del correo basura.
Amor: Si buscas a la pareja perfecta, nunca la encontrarás. Sé más realista en el amor o terminarás dándote la cabeza contra la pared.
Riqueza: Tienes un buen pasar económico, pero no te sientes a gusto en tu trabajo. Busca nuevos rumbos, te irá bien.
Bienestar: Ante las situaciones adversas, siempre mantienes tu buen humor. No dejes que nada logre borrarte la sonrisa ni el buen ánimo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a tus amigos. Organiza una salida para la noche.
Amor: Hoy no es el mejor día para hacerle escenas de celo a tu pareja. Su mal humor la hará reaccionar de la peor manera.
Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte. Capacítate, te ayudará a ascender.
Bienestar: No canalices tus frustraciones mediante la comida. Busca alguna actividad más productiva que sirva para levantar tu ánimo.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: No olvides las fechas importantes. Tu cabeza está puesta en tu trabajo y pasaste por alto el cumpleaños de algunos seres queridos.
Amor: Los solteros tendrán la suerte a su favor, ya que aparecerá alguien que los sacará de su ostracismo. Disfruten este momento.
Riqueza: Las ofertas laborales se hacen presentes en este período. Evalúa lo positivo y lo negativo de cada una antes de decidirte.
Bienestar: Puede que no sepas lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. Así que aleja de tu vida a esas personas que no te hacen bien.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: La jornada de hoy se presenta con varias complicaciones. Necesitarás ser bien práctico para poder resolver todos los problemas.
Amor: No esperes que tu pareja confíe en ti cuando lo único que le das son motivos de sospecha. Sé más sincero con tus sentimientos.
Riqueza: Observador como siempre, no hay detalle que se te pase por alto. Pero no te duermas en los laureles, algo se te puede escapar.
Bienestar: Escribe tus ideas ni bien aparezcan, así no corres peligro de que después se te olviden. Tienes talento para la literatura, aprovéchalo.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Dispondrás de un poco de tiempo libre para poder dedicárselo a tus seres queridos en la jornada. Aprovéchalo.
Amor: Disfruta de los logros de tu pareja como si fueran los tuyos propios. Esto los ayudará a compenetrarse mejor aún.
Riqueza: Revisa tu agenda con tiempo el día de hoy y prepara tus cosas para empezar con el pie derecho la semana laboral.
Bienestar: Así como no existiría la luz sin la concepción de las sombras, no puede haber felicidad si alguna vez no has experimentado la miseria.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Las palabras de algunas personas mal intencionadas afectarán una amistad que tienes desde hace largo tiempo. Cuidado.
Amor: Recuerda que la vida nos ofrece lo que buscamos en aquellos lugares menos pensados. Lo impensable pasará hoy.
Riqueza: Deberás enfrentar un incremento inesperado de carga laboral, lo que te llevará a suspender tus planes para el domingo.
Bienestar: No te dejes apabullar por las recientes malas experiencias a nivel emocional que te ha tocado experimentar. Lo mejor está aún por venir.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Hoy puede ser un gran día tanto en el ámbito familiar como laboral, todo depende de que no hables demasiado.
Amor: Surge la posibilidad de un viaje con tu pareja. Pero lo que parecía una luna de miel se convertirá en un verdadero fracaso.
Riqueza: Que cada cual atienda su juego, tú ocúpate de tus asuntos y los demás de los suyos. Mejor separa las aguas y evita pleitos.
Bienestar: Nada mejor que una charla con tus mejores amigos en este momento. Su alegría y buen humor te ayudarán a salir del pozo en el que te encuentras.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Te sientes insatisfecho con la vida que llevas. Nada te complace y no sabes por qué. Busca la respuesta en tu interior.
Amor: Comienza a ponerle un poco más de presencia a esta relación. Trabajas demasiado y tu pareja te lo está reprochando.
Riqueza: Tu capacidad de razonamiento hará que a un problema complicado lo resuelvas rápidamente. Tus superiores te felicitarán.
Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que ahora no puedes ser indiferente a los problemas que atraviesa.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Haz que todo el trabajo hecho en este último tiempo rinda sus frutos. No permitas que nada ni nadie eche todo a perder.
Amor: La vida en pareja está haciendo un buen trabajo en ti. Tu carácter está más apacible y calmo, los demás te lo harán notar.
Riqueza: Si necesitas consejos sobre finanzas, recurre a un colega de confianza porque tu familia te hará tomar decisiones erróneas.
Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar. Reconoce tus limitaciones para el deporte y realiza actividades acordes a ti.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: De manera inesperada, aparecerá alguien a visitarte y traerá buenas noticias. Prepárate porque desde hoy tu vida puede cambiar.
Amor: Vives tu relación como si fuese el vínculo más importante que tienes en esta vida, no olvides a tus demás seres queridos.
Riqueza: Si dudas a la hora de invertir tu dinero, consúltalo con tu familia. Como siempre, ellos sabrán aconsejarte correctamente.
Bienestar: Tu compromiso con la realidad te lleva a realizar actividades que te agotan física y mentalmente. Trata de descansar un poco más.
