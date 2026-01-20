Horóscopo de hoy martes 20 de enero: las predicciones para los doce signos del zodiaco

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Ciertas formas de actuar de amigos cercanos te demostrarán que su amistad ya no es lo que fue en un tiempo. Amor: Deberás resignarte a dejarle el camino libre a aquella persona que en algún momento compartió sentimientos contigo. Riqueza: Recuerda que las palabras siempre preceden a las acciones. Asegúrate de manejarte con cautela en tus comentarios. Bienestar: Recuerda que el respeto no puede ser impuesto o comprado, debe ser ganado a través de acciones y actitudes adecuadas en el tiempo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean está comenzando a alejarlas de ti. Cuidado. Amor: No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas. Riqueza: Mantén tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral. Bienestar: Busca reformular tus conductas de comunicación en la pareja, buscando llevarla a un nivel superior. No desistas inmediatamente, todo lleva tiempo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Tu casilla de correo electrónico necesita una limpieza. Hoy puede ser el día en que te deshagas del correo basura. Amor: Si buscas a la pareja perfecta, nunca la encontrarás. Sé más realista en el amor o terminarás dándote la cabeza contra la pared. Riqueza: Tienes un buen pasar económico, pero no te sientes a gusto en tu trabajo. Busca nuevos rumbos, te irá bien. Bienestar: Ante las situaciones adversas, siempre mantienes tu buen humor. No dejes que nada logre borrarte la sonrisa ni el buen ánimo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Nada mejor para el día de hoy que levantar el tubo y llamar a tus amigos. Organiza una salida para la noche. Amor: Hoy no es el mejor día para hacerle escenas de celo a tu pareja. Su mal humor la hará reaccionar de la peor manera. Riqueza: Te obligarán a cambiar tu metodología de trabajo y te costará adaptarte. Capacítate, te ayudará a ascender. Bienestar: No canalices tus frustraciones mediante la comida. Busca alguna actividad más productiva que sirva para levantar tu ánimo.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: No olvides las fechas importantes. Tu cabeza está puesta en tu trabajo y pasaste por alto el cumpleaños de algunos seres queridos. Amor: Los solteros tendrán la suerte a su favor, ya que aparecerá alguien que los sacará de su ostracismo. Disfruten este momento. Riqueza: Las ofertas laborales se hacen presentes en este período. Evalúa lo positivo y lo negativo de cada una antes de decidirte. Bienestar: Puede que no sepas lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. Así que aleja de tu vida a esas personas que no te hacen bien.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: La jornada de hoy se presenta con varias complicaciones. Necesitarás ser bien práctico para poder resolver todos los problemas. Amor: No esperes que tu pareja confíe en ti cuando lo único que le das son motivos de sospecha. Sé más sincero con tus sentimientos. Riqueza: Observador como siempre, no hay detalle que se te pase por alto. Pero no te duermas en los laureles, algo se te puede escapar. Bienestar: Escribe tus ideas ni bien aparezcan, así no corres peligro de que después se te olviden. Tienes talento para la literatura, aprovéchalo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Dispondrás de un poco de tiempo libre para poder dedicárselo a tus seres queridos en la jornada. Aprovéchalo. Amor: Disfruta de los logros de tu pareja como si fueran los tuyos propios. Esto los ayudará a compenetrarse mejor aún. Riqueza: Revisa tu agenda con tiempo el día de hoy y prepara tus cosas para empezar con el pie derecho la semana laboral. Bienestar: Así como no existiría la luz sin la concepción de las sombras, no puede haber felicidad si alguna vez no has experimentado la miseria.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Las palabras de algunas personas mal intencionadas afectarán una amistad que tienes desde hace largo tiempo. Cuidado. Amor: Recuerda que la vida nos ofrece lo que buscamos en aquellos lugares menos pensados. Lo impensable pasará hoy. Riqueza: Deberás enfrentar un incremento inesperado de carga laboral, lo que te llevará a suspender tus planes para el domingo. Bienestar: No te dejes apabullar por las recientes malas experiencias a nivel emocional que te ha tocado experimentar. Lo mejor está aún por venir.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy puede ser un gran día tanto en el ámbito familiar como laboral, todo depende de que no hables demasiado. Amor: Surge la posibilidad de un viaje con tu pareja. Pero lo que parecía una luna de miel se convertirá en un verdadero fracaso. Riqueza: Que cada cual atienda su juego, tú ocúpate de tus asuntos y los demás de los suyos. Mejor separa las aguas y evita pleitos. Bienestar: Nada mejor que una charla con tus mejores amigos en este momento. Su alegría y buen humor te ayudarán a salir del pozo en el que te encuentras.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Te sientes insatisfecho con la vida que llevas. Nada te complace y no sabes por qué. Busca la respuesta en tu interior. Amor: Comienza a ponerle un poco más de presencia a esta relación. Trabajas demasiado y tu pareja te lo está reprochando. Riqueza: Tu capacidad de razonamiento hará que a un problema complicado lo resuelvas rápidamente. Tus superiores te felicitarán. Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en las buenas y en las malas, así que ahora no puedes ser indiferente a los problemas que atraviesa.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Haz que todo el trabajo hecho en este último tiempo rinda sus frutos. No permitas que nada ni nadie eche todo a perder. Amor: La vida en pareja está haciendo un buen trabajo en ti. Tu carácter está más apacible y calmo, los demás te lo harán notar. Riqueza: Si necesitas consejos sobre finanzas, recurre a un colega de confianza porque tu familia te hará tomar decisiones erróneas. Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar. Reconoce tus limitaciones para el deporte y realiza actividades acordes a ti.