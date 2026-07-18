La Jefatura de Gabinete, una de las áreas con más cambios de la gestión Milei: cómo impactaron en la interna del Gobierno

La Jefatura de Gabinete, una de las áreas con más cambios de la gestión Milei

El gobierno de Javier Milei movió fichas en el organigrama de la Jefatura de Gabinete, liderada por Diego Santilli. Esta serie de modificaciones generó ruidos internos, ya que áreas que pasaron a depender del ministro coordinador -como ARSAT o Enacom- están bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo.

Cambios en la Jefatura de Gabinete y el impacto en la interna

Si bien hacia afuera intentan demostrar unión, fuentes cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comenzaron a instalar que estos movimientos fueron un golpe directo para el consultor.

En otras palabras, el reordenamiento se lo lee como una pérdida de poder para Caputo y un fuerte empoderamiento para Santilli. En paralelo, en los pasillos oficiales ya se plantea la posibilidad de nuevos cambios sensibles en la estructura del Estado que podrían debilitar aún más los intereses del asesor.

Por ejemplo, recientemente se dio a entender que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dos lugares con personas de confianza del asesor, cambiarían de manos en el corto plazo, aunque luego fue desmentido por las mismas voces que aseguran que el jefe de Gabinete acordó con Caputo cada uno de las variaciones estructurales.

En el oficialismo sostienen que el principal valor de «El Colo» es su capacidad para articular entre sectores en tensión, como el entorno de la hermana del jefe de Estado -con los primos Martín y Eduardo Menem en primer plano- y el del asesor. Quienes lo tratan con frecuencia lo describen como un hombre de diálogo y consenso, por ello se considera posible que antes de los cambios haya habido un acuerdo previo entre Santilli y Caputo.

Fuentes cercanas al asesor incluso lo afirmaron y reiteraron: “Todo estuvo conversado de antemano”. Por esto, la resolución 581 publicada esta semana en el Boletín Oficial no registra cambios de fondo ya que todas las personas que responden al consulto continuará como hasta el momento.

Los cambios dentro de la Jefatura de Gabinete

Es necesario recordar que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Previamente, se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Darío Genua (funcionario que responde al consultor).

La Jefatura de Gabinete también absorbió de forma directa a la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Por su parte, Arsat y el Correo Argentino pasaron a la esfera de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Gustavo Coria.

Pese a estos cambios, la Secretaría de Innovación mantiene bajo su órbita las subsecretarías de TIC, de Innovación, de Ciencia y Tecnología, y la de Gestión Administrativa de esta última área. Asimismo, conserva el control de organismos descentralizados como el Conicet, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (y su proyecto de Vehículo Espacial de Nueva Generación), la Agencia de Promoción de I+D+O y el Centro Nacional de Ciberseguridad.